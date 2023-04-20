Родственная связь. Омичка подговорила брата признаться в убийстве вместо нее

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Updated Сегодня, 03:42
В Омской области 44-летняя сельчанка и ее 49-летний брат обвиняются в коллективном убийстве с особой жестокостью. Преступление произошло в рабочем поселке Тевриз прошлой весной.
По версии следствия, в апреле компания решила устроить застолье со спиртным. На кухне той ночью была женщина с сожителем, ее родственник и еще несколько их друзей. Вдруг между парой разгорелся конфликт; причиной стала ревность. В порыве импульсивная героиня схватилась за нож, лежавший на кухонном столе, чтобы убить возлюбленного. Она нанесла ему два удара в область шеи и паха.
Страшась последствий, женщина попросила своего брата-уголовника подключиться к делу, нанеся ее уже бывшему любовнику несколько ранений, и взять всю вину на себя. Мужчина в свою очередь согласился. После этого ревнивица вызвала скорую, заявив, что к произошедшему причастен ее брат. Спасти пострадавшего не удалось — он скончался в карете скорой помощи.
Женщина до последнего не признавала свою вину, хотя свидетели убийства прямо говорили, что именно она инициировала преступление. Теперь в деле будет разбираться Омский областной суд.