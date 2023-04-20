Родственная связь. Омичка подговорила брата признаться в убийстве вместо нее

По версии следствия, в апреле компания решила устроить застолье со спиртным. На кухне той ночью была женщина с сожителем, ее родственник и еще несколько их друзей. Вдруг между парой разгорелся конфликт; причиной стала ревность. В порыве импульсивная героиня схватилась за нож, лежавший на кухонном столе, чтобы убить возлюбленного. Она нанесла ему два удара в область шеи и паха.