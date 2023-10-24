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Posted 24 октября, 11:00

Published 24 октября, 11:00

Modified 24 октября, 11:02

Updated 24 октября, 11:02

«Мурку» владельца «Сибэлектрощита», изъятую полицией, снова выставили на торги

«Мурку» владельца «Сибэлектрощита», изъятую полицией, снова выставили на торги

24 октября 2023, 11:00
Фото: 1MI
Конкурсный управляющий готов продать ружье за 42 тысячи рублей, но торг уместен.

Финансовый управляющий омского бизнесмена Сергея Зотова Светлана Краснораменская предприняла очередную попытку продать один из его активов. На этот раз речь идет о самозарядном гладкоствольном ружье МР-153, в народе именуемом «мурка». Из официального сообщения следует, что начальная цена ружья — 42 300 рублей, но торг вполне уместен.

— При отсутствии заявки по начальной цене в период с 15 ч. 00 мин. 25.10.2023 г. до 15 ч. 00 мин. 30.10.2023 г., осуществляется снижение начальной цены с 15 ч. 00 мин. 30.10.2023 г., — говорится в официальном сообщении. — Период снижения цены — каждые 5 календарных дней. Шаг снижения цены — 5% от начальной продажной цены.

Таким образом, уже 30 октября «мурка» может подешеветь на 2 115 рублей. Причина такой уступчивости понятна: ружье уже выставлялось на торги, и желающих его купить не нашлось.

Кстати, в данный момент ружьем не располагают ни Зотов, ни Краснораменская.

— В настоящее время лот № 1 изъят у Зотова С. Н. в связи с истечением срока действия разрешения на хранение и ношение оружия и находится в Отделе полиции №7 Управления МВД России по г. Омску, — уточняет конкурсный управляющий.

Напомним: Сергей Зотов, обанкротившийся как физлицо, является учредителем компании «Сибэлектрощит», которая тоже проходит сейчас процедуру банкротства. В прошлый раз Краснораменской пришлось закрыть торги сразу по двум лотам: во втором было 19 соток земли в поселке Большекулачье, на улице Благодатная.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Сергей Зотов#Сибэлектрощит#Дела о банкротстве
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