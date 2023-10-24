«Мурку» владельца «Сибэлектрощита», изъятую полицией, снова выставили на торги

Posted 24 октября, 11:00
Published 24 октября, 11:00
Modified 24 октября, 11:02
Updated 24 октября, 11:02
Финансовый управляющий омского бизнесмена Сергея Зотова Светлана Краснораменская предприняла очередную попытку продать один из его активов. На этот раз речь идет о самозарядном гладкоствольном ружье МР-153, в народе именуемом «мурка». Из официального сообщения следует, что начальная цена ружья — 42 300 рублей, но торг вполне уместен.
— При отсутствии заявки по начальной цене в период с 15 ч. 00 мин. 25.10.2023 г. до 15 ч. 00 мин. 30.10.2023 г., осуществляется снижение начальной цены с 15 ч. 00 мин. 30.10.2023 г., — говорится в официальном сообщении. — Период снижения цены — каждые 5 календарных дней. Шаг снижения цены — 5% от начальной продажной цены.
Таким образом, уже 30 октября «мурка» может подешеветь на 2 115 рублей. Причина такой уступчивости понятна: ружье уже выставлялось на торги, и желающих его купить не нашлось.
Кстати, в данный момент ружьем не располагают ни Зотов, ни Краснораменская.
— В настоящее время лот № 1 изъят у Зотова С. Н. в связи с истечением срока действия разрешения на хранение и ношение оружия и находится в Отделе полиции №7 Управления МВД России по г. Омску, — уточняет конкурсный управляющий.
Напомним: Сергей Зотов, обанкротившийся как физлицо, является учредителем компании «Сибэлектрощит», которая тоже проходит сейчас процедуру банкротства. В прошлый раз Краснораменской пришлось закрыть торги сразу по двум лотам: во втором было 19 соток земли в поселке Большекулачье, на улице Благодатная.