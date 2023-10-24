«Мурку» владельца «Сибэлектрощита», изъятую полицией, снова выставили на торги

Финансовый управляющий омского бизнесмена Сергея Зотова Светлана Краснораменская предприняла очередную попытку продать один из его активов. На этот раз речь идет о самозарядном гладкоствольном ружье МР-153, в народе именуемом «мурка». Из официального сообщения следует, что начальная цена ружья — 42 300 рублей, но торг вполне уместен.