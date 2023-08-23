Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

иллюстрация

Земельный участок и «мурка» обанкротившегося Сергея Зотова не нашли покупателей

23 августа 2023, 11:54
Фото: 1MI
иллюстрация
Торги признаны несостоявшимися.

Финансовый управляющий омского бизнесмена Сергея Зотова Светлана Краснораменская опубликовала официальные сообщения о результатах торгов сразу по двум лотам. В одном случае она пыталась продать принадлежащие Зотову 19 соток земли в поселке Большекулачье, на улице Благодатная, в другом — самозарядное гладкоствольное ружье МР-153, в народе именуемое «мурка».

У Краснораменской ничего не получилось: желающих купить имущество банкрота не нашлось, торги были признаны несостоявшимися.

— Закрытые торги в форме аукциона, закрытые по составу участников и открытые по форме подачи предложений о цене по продаже имущества Зотова С. Н. в сети Интернет… признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, — говорится в официальном сообщении.

Напомним: Сергей Зотов, обанкротившийся как физлицо, является учредителем компании «Сибэлектрощит», которая тоже проходит сейчас процедуру банкротства. Город55 писал о неудачных торгах, в ходе которых не удалось продать ничего, кроме двух гильотин.

Суд отменил сделку «Сибэлектрощита» с аффилированной фирмой на 150 млн
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Сергей Зотов#Дела о банкротстве
Подпишитесь
В Омске из-за строительства дороги к ЖК «Зеленая река» вырубят 235 деревьев
Сегодня, 11:47
Полежаев рассказал, что хотел бы видеть на месте омского Кадетского корпуса
Сегодня, 08:34
Осторожно. Никаких телефонов! В Омской области на сутки объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 07:22
Вырвали с корнем. У «падающего» в Омске дома ликвидировали проблемную парковку
Сегодня, 10:38
Вылета ждет 81 пассажир. В омском аэропорту рейс в Сочи задержали на 10 часов
Сегодня, 09:24
На омских чиновников и депутатов потратят на 200 млн больше, чем год назад
Сегодня, 09:23