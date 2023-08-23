Земельный участок и «мурка» обанкротившегося Сергея Зотова не нашли покупателей

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Финансовый управляющий омского бизнесмена Сергея Зотова Светлана Краснораменская опубликовала официальные сообщения о результатах торгов сразу по двум лотам. В одном случае она пыталась продать принадлежащие Зотову 19 соток земли в поселке Большекулачье, на улице Благодатная, в другом — самозарядное гладкоствольное ружье МР-153, в народе именуемое «мурка».
У Краснораменской ничего не получилось: желающих купить имущество банкрота не нашлось, торги были признаны несостоявшимися.
— Закрытые торги в форме аукциона, закрытые по составу участников и открытые по форме подачи предложений о цене по продаже имущества Зотова С. Н. в сети Интернет… признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, — говорится в официальном сообщении.
Напомним: Сергей Зотов, обанкротившийся как физлицо, является учредителем компании «Сибэлектрощит», которая тоже проходит сейчас процедуру банкротства. Город55 писал о неудачных торгах, в ходе которых не удалось продать ничего, кроме двух гильотин.