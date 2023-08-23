Земельный участок и «мурка» обанкротившегося Сергея Зотова не нашли покупателей

Напомним: Сергей Зотов, обанкротившийся как физлицо, является учредителем компании «Сибэлектрощит», которая тоже проходит сейчас процедуру банкротства. Город55 писал о неудачных торгах, в ходе которых не удалось продать ничего, кроме двух гильотин.