Мерзнут квартиры, школы, университеты. Омичи вновь массово жалуются на отопление

Напомним, что в первой половине декабря жители Центрального округа остались без отопления из-за поломки на ТЭЦ-5. Позже оборудование вышло из строя и на ТЭЦ-3. Аварии случились в самый неподходящий момент, когда в регион пришли аномальные морозы.