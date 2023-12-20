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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

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Мерзнут квартиры, школы, университеты. Омичи вновь массово жалуются на отопление

20 декабря 2023, 04:52
Фото: Город55
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Жители Омска снова массово жалуются на пониженное отопление

Сообщения о холодных батареях поступили из нескольких районов города.

Жители Омска вновь массово пожаловались на проблемы с отоплением. В редакцию Города55 поступили десятки сообщений от читателей.

«Управляющая компания на Рабкоровской, 1 всю вину перекладывает на ТЭЦ-5, ТГК-11-на управляющую компанию, и так постоянно. Когда прекратится это безобразие. На улице Масленникова, 60 батареи еле теплые», — сообщила Ирина Коркина.
«Дом 50 лет ВЛКСМ, 2а. Проблема с отоплением уже сутки. На ТЭЦ-5 снова замалчивают. В управляющей компании рассказывают, что проблем нет, факты говорят обратное», — рассказал житель Чкаловского поселка.
«Нет отопления, холодные батареи. Иркутская, 72» — поделилась Марина Тараканова.

Жалобы поступают также на отсутствие электроэнергии. Об этом сообщили жители домов № 187 и № 189 по улице Осоавиахимовской.

«В прошлый раз жители этих домов 12 дней сидели без отопления и 4 дня без газа, не прошло и двух недель, как опять замерзают, сидя в ледяных квартирах без отопления и электроэнергии. Неужели город на столько стал халатно относиться к своим жителям, что могут так издеваться над людьми?»

Замерзают не только квартиры, но и учебные заведения.

«В гимназии № 66 школьники мерзнут в классах. Чтобы отсидеть уроки, надевают несколько штанов и кофт. Кто-то занимается ситуацией с холодными классами этой гимназии? В ней каждую зиму холодно», — рассказали родители учащихся.
«По прежнему без отопления университет Достоевского. Температура в аудиториях до 9 градусов, в общежитии намного ниже», — сообщили омичи о проблемах в ОмГУ.

Напомним, ранее в «Омск РТС» рассказали, что при перебоях с отоплением в первую очередь необходимо обращаться в свою управляющую компанию.

Напомним, что в первой половине декабря жители Центрального округа остались без отопления из-за поломки на ТЭЦ-5. Позже оборудование вышло из строя и на ТЭЦ-3. Аварии случились в самый неподходящий момент, когда в регион пришли аномальные морозы.

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#Общество#Омск#Электроэнергия#Управляющая компания#ТГК-11#Евгений Игишев
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