Кто не любит «Омскэлектро»?

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Журналистам удалось заглянуть «за кулисы» успешного городского предприятия и попытатся разобраться, какие нешуточные страсти кипят в борьбе за энергобезопасность Омска.
Одним из самых важных моментов в работе любой ресурсоснабжающей организации является борьба с воровством электроэнергии, ведь это напрямую сказывается на тарифе, и получается, что все потребители «скидываются» своими деньгами за эти преступления.
Заместитель начальника службы реализации услуг по передаче электроэнергии АО «Омскэлектро» Дмитрий Мухин рассказал, как компании удалось значительно сократить потери электроэнергии, а попросту — ее воровство.
«Еще пять лет назад в Омске были очень большие потери электроэнергии. С 2019 года, благодаря приходу нового руководителя Андрея Жуковского, удалось выстроить эффективную систему борьбы с энерговоровством и потери существенно уменьшились — больше чем в 2 раза».
СПРАВКА: С 2018 по настоящее время генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский.
Более подробно с информацией о промежуточных результатах можно ознакомиться на графике.
Для борьбы с потерями за последние пять лет в «Омскэлектро» разработали следующие меры. Постоянно проводится модернизация инфраструктуры: замена старого оборудования более эффективными трансформаторами и проводами, применение автоматизированной системы учета электроэнергии и т. д. Улучшается техническая подготовка персонала, внедряются системы автоматизации и мониторинга, необходимого контроля за состоянием сети, а также для оперативного реагирования на возможные проблемы. Внедряются более точных методов учета потребления электроэнергии и ведется борьба с незаконным потреблением. Регулярное проводится техническое обслуживание оборудования и инфраструктуры.
Что только не предпринимают электроворы! И присоединяются до счетчиков, и ломают их, и даже расстреливают, чтобы воровать электроэнергию. Сотрудники компании работают порой в опасных для жизни условиях, пытаясь сберечь электроэнергию. На них толпами набрасываются жители, которые хотят обманом получить ресурс.
«Сотрудники сталкиваются с угрозами, с силовым давлением, с натравливанием собак. Некоторые граждане угрожали оружием, что если на вышку кто-то поднимется, они начнут стрелять. Когда приезжала машина с нашими сотрудниками, жители толпой окружали и не давали проехать, мешали работать. В Октябрьском округе, в Амурском поселке вообще расстреливают счетчики, чтобы они не работали и не показывали количество потребленной энергии. Чтобы счетчики не могли сломать, нам приходится закрывать их в металлические ящики. Но и это иногда не помогает. Один из ящиков прострелили. Даже полиция признала, что пуля пробила железный ящик, счетчик и ушла в столб. Это происходит в городской застройке, вокруг многоэтажные дома! Оскорбления сотрудников „Омскэлектро“ — это вообще обычное дело», — рассказал инженер 1 категории отдел контроля и учета электрической энергии Андрей Бруев.
Компания составила 10 обращений в 2022 году и 18 обращений в 2023 году в правоохранительные органы о возбуждении административных дел.
В связи с выявленными случаями по уничтожению и порче приборов учета АО «Омскэлектро» в омскую полицию были направлены обращения на сумму ущерба 2,2 млн рублей — 64 заявления в 2021 году и 84 заявления в 2022 году.
Наши корреспонденты выяснили, что борьба с воровством электроэнергии — это важная часть общего комплекса мер главной стратегической задачи по выводу «Омскэлектро» в лидеры отрасли в России по техническим и финансовым показателям.
Но многим не нравятся эти успехи! Руководитель «Омскэлектро» Андрей Жуковский был включен в санкционные списки Украины с формулировкой «руководитель высшего звена государственной компании РФ, что обеспечивает высокую доходную часть бюджета РФ….чем подрывает демократические процессы и институции Украины, угрожает ее миру, стабильности, суверенитету и независимости…»
Вот как сам Андрей Жуковский прокомментировал свое попадание под санкции: «По поводу своего включения в санкционные списки хочу процитировать слова Губернатора Омской области Виталия Павловича Хоценко: санкции недружественного государства — это фактически награда за успешную работу в интересах своей страны».