Кто не любит «Омскэлектро»?

«Сотрудники сталкиваются с угрозами, с силовым давлением, с натравливанием собак. Некоторые граждане угрожали оружием, что если на вышку кто-то поднимется, они начнут стрелять. Когда приезжала машина с нашими сотрудниками, жители толпой окружали и не давали проехать, мешали работать. В Октябрьском округе, в Амурском поселке вообще расстреливают счетчики, чтобы они не работали и не показывали количество потребленной энергии. Чтобы счетчики не могли сломать, нам приходится закрывать их в металлические ящики. Но и это иногда не помогает. Один из ящиков прострелили. Даже полиция признала, что пуля пробила железный ящик, счетчик и ушла в столб. Это происходит в городской застройке, вокруг многоэтажные дома! Оскорбления сотрудников „Омскэлектро“ — это вообще обычное дело», — рассказал инженер 1 категории отдел контроля и учета электрической энергии Андрей Бруев.