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В Омске за день случилось две аварии с участием трамваев

Встал по середине дороги. В Омске за день произошло два ДТП с участием трамваев

19 декабря 2023, 12:03
Фото: 1MI

В Омске за день случилось две аварии с участием трамваев

Одно из происшествий случилось на ул. 9-я Линия, а второе — на ул. Богдана Хмельницкого.

Сообщения о ДТП омичи начали массово распространять в соцсетях. Так, стало известно, что на улице 9-я Линия, где пути пересекают автомобильную дорогу, трамвай сломался прямо на проезжей части. Фотографией поделились в городском телеграм-канале «Я в шоке. Омск».

Примерно в это же время дорожно-транспортное происшествие случилось и в другом районе города. На улице Богдана Хмельницкого, 220, автомобиль, совершая поворот направо, врезался в трамвай.

В пресс-службе регионального ГИБДД Городу55 сообщили, что в инциденте обошлось без пострадавших. Фотография с места аварии появилась в группе «Инцидент Омск».

Фото: Скриншот сообщества «Инцидент Омск»
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#ДТП#Омск#Омская область#Трамвай#Новости#Трамвайные пути#Трамваи#Анастасия Баянова#ДТП с трамваем
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