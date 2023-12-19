Встал по середине дороги. В Омске за день произошло два ДТП с участием трамваев

Сообщения о ДТП омичи начали массово распространять в соцсетях. Так, стало известно, что на улице 9-я Линия, где пути пересекают автомобильную дорогу, трамвай сломался прямо на проезжей части. Фотографией поделились в городском телеграм-канале «Я в шоке. Омск».