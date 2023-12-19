Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

иллюстрация

Пять аварий. Омск сковали восьмибалльные пробки в три часа дня

19 декабря 2023, 10:13
Фото: Город55
иллюстрация

Омск сковали восьмибалльные пробки в три часа дня

Вероятно, движение затрудняет обилие ДТП в дневное время суток и гололед.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» в областном центре после обеда образовался крупный затор. На момент публикации пробки оцениваются в восемь баллов.

Высокая отметка держится уже около часа. Традиционно движение затруднено в центральной части города. Улицы начали «краснеть» приблизительно с 15 часов. Так, сковало 1/3 часть Богдана Хмельницкого, Масленникова (больше в сторону Ленинградского моста), Пушкина, Иртышскую набережную на подъезде к мосту.

Ожидаема пробка на проспекте Карла Маркса. Она начинается от ОмГУПСа и не прекращается до Комсомольского моста. Там же затруднено движение по улицам Гагарина, Интернациональной, Красному Пути. Невозможно быстро проехать и по Маршала Жукова, Декабристов, 10 лет Октября, Думской, Омской, Звездова.

Фото: «Яндекс.Пробки»

Автомобилисты стоят в пробке и на Фрунзенском мосту, по улицам Гусарова, Булатова, Герцена, Октябрьской, Чапаева, Орджоникидзе. Есть небольшое затруднение и на Ленина в направлении Ленинградского моста. Бордовым цветом окрашена часть Партизанской улицы в центре.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» рядом с остановкой «Голубой огонек» произошла авария. Кроме того, ДТП зарегистрированы у Комсомольского моста, на подъезде к «Горбатому», на улице Маршала Жукова, а также у ТЦ «Омский». После 16 часов интенсивность пробки в центре уменьшилась до семи баллов.

Омичи рассказали о новом светофоре, создающем километровые пробки
Узнать подробнее
Метель и +2 градуса тепла. Омичам представили прогноз погоды на новую неделю
Узнать подробнее
#Город#Транспорт#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
Подпишитесь
Госэкспертиза пройдена. В Омске одобрили проект школы в микрорайоне Серебряный берег
Сегодня, 06:56
Омск (не)пьющий. Регион попал на 26-ю строчку рейтинга трезвости в 2023 году
Сегодня, 07:08
Место для жизни вдали от дома. Треть жителей Омской области оказались мигрантами
Сегодня, 05:44
Весна в декабре. Мощное потепление не уйдет из Омской области вплоть до Нового года
Сегодня, 06:43
Золотов о детсаде в Амуре: «Прокуратура руководствуется эмоциями, а не законом»
Сегодня, 10:32
«Ищем признаки нарушений». В ФАС рассказали, когда снизятся цены на яйца
Сегодня, 09:19