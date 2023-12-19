Пять аварий. Омск сковали восьмибалльные пробки в три часа дня

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» рядом с остановкой «Голубой огонек» произошла авария. Кроме того, ДТП зарегистрированы у Комсомольского моста, на подъезде к «Горбатому», на улице Маршала Жукова, а также у ТЦ «Омский». После 16 часов интенсивность пробки в центре уменьшилась до семи баллов.