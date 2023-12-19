Пять аварий. Омск сковали восьмибалльные пробки в три часа дня

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» в областном центре после обеда образовался крупный затор. На момент публикации пробки оцениваются в восемь баллов.
Высокая отметка держится уже около часа. Традиционно движение затруднено в центральной части города. Улицы начали «краснеть» приблизительно с 15 часов. Так, сковало 1/3 часть Богдана Хмельницкого, Масленникова (больше в сторону Ленинградского моста), Пушкина, Иртышскую набережную на подъезде к мосту.
Ожидаема пробка на проспекте Карла Маркса. Она начинается от ОмГУПСа и не прекращается до Комсомольского моста. Там же затруднено движение по улицам Гагарина, Интернациональной, Красному Пути. Невозможно быстро проехать и по Маршала Жукова, Декабристов, 10 лет Октября, Думской, Омской, Звездова.
Автомобилисты стоят в пробке и на Фрунзенском мосту, по улицам Гусарова, Булатова, Герцена, Октябрьской, Чапаева, Орджоникидзе. Есть небольшое затруднение и на Ленина в направлении Ленинградского моста. Бордовым цветом окрашена часть Партизанской улицы в центре.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» рядом с остановкой «Голубой огонек» произошла авария. Кроме того, ДТП зарегистрированы у Комсомольского моста, на подъезде к «Горбатому», на улице Маршала Жукова, а также у ТЦ «Омский». После 16 часов интенсивность пробки в центре уменьшилась до семи баллов.