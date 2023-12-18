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Омичке, из-за которой произошел пожар в многоэтажке, вынесли приговор

Омский суд наказал слесаря, из-за которой произошел пожар в многоэтажке

18 декабря 2023, 10:01
Фото: Прокуратура Омской области

Омичке, из-за которой произошел пожар в многоэтажке, вынесли приговор

Уголовным делом в отношении сотрудницы АО «Омскгоргаз» занимался Первомайский районный суд.

Установлено, что 11 января этого года женщина рашила заменить кран на газопроводе в одной из квартир жилого дома по улице Бородина. Интересно, что заявка на проведение таких работ не подавалась, а сама слесарь не могла их выполнить без согласования с руководством.

Во время монтажа нового крана сотрудница АО «Омскгоргаз» не отключила газ и случайно нажала на кнопку электрического розжига плиты в квартире. В результате газовоздушная смесь вспыхнула, начался пожар. Огонь уничтожил имущество в трех квартирах, общая сумма ущерба составила более 2 млн руб.

В суде слесарь полностью признала вину в совершении преступления по ч. 1 ст. 216 УК РФ, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Первомайский районный суд назначил ей наказание в виде 1 года 4 месяцев ограничения свободы с определенными ограничениями.

Фото: Прокуратура Омской области
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#Омск#Омская область#Пожары#Газ#Газификация#Новости#Последствия пожара#Тушение пожара#Пожароопасность#Газоснабжение#Анастасия Баянова#Ликвидация пожара
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