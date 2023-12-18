Омский суд наказал слесаря, из-за которой произошел пожар в многоэтажке

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Установлено, что 11 января этого года женщина рашила заменить кран на газопроводе в одной из квартир жилого дома по улице Бородина. Интересно, что заявка на проведение таких работ не подавалась, а сама слесарь не могла их выполнить без согласования с руководством.
Во время монтажа нового крана сотрудница АО «Омскгоргаз» не отключила газ и случайно нажала на кнопку электрического розжига плиты в квартире. В результате газовоздушная смесь вспыхнула, начался пожар. Огонь уничтожил имущество в трех квартирах, общая сумма ущерба составила более 2 млн руб.
В суде слесарь полностью признала вину в совершении преступления по ч. 1 ст. 216 УК РФ, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Первомайский районный суд назначил ей наказание в виде 1 года 4 месяцев ограничения свободы с определенными ограничениями.