Покиньте помещение. Из-за пожара на 4 этаже эвакуировали целый подъезд в Омске

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
По сообщению пресс-службы МЧС по Омской области, огонь охватил 60 кв м в девятиэтажке на улице Тюленина — горела квартира на 4 этаже. До прибытия МЧС дом самостоятельно покинули 31 взрослый и 11 детей, еще 19 (из них 11 — дети) эвакуировали пожарные. Из горящей квартиры спасены двое — им потребовалась медицинская помощь.
Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую в 17:18 вечера, полностью справиться с огнем удалось к 8 вечера — силами 29 человек личного состава МЧС и 7 машин.
Город55 просит омичей быть внимательнее и соблюдать правила пожарной безопасности — в зимнее время учащаются возгорания и пожары.