Покиньте помещение. Из-за пожара на 4 этаже эвакуировали целый подъезд в Омске

По сообщению пресс-службы МЧС по Омской области, огонь охватил 60 кв м в девятиэтажке на улице Тюленина — горела квартира на 4 этаже. До прибытия МЧС дом самостоятельно покинули 31 взрослый и 11 детей, еще 19 (из них 11 — дети) эвакуировали пожарные. Из горящей квартиры спасены двое — им потребовалась медицинская помощь.