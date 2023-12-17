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Из-за пожара в омской девятиэтажке эвакуировали 22 ребенка

Покиньте помещение. Из-за пожара на 4 этаже эвакуировали целый подъезд в Омске

17 декабря 2023, 05:05

Из-за пожара в омской девятиэтажке эвакуировали 22 ребенка

Из пожара, бушующего в квартире на 4 этаже, удалось спасти 2 человек.

По сообщению пресс-службы МЧС по Омской области, огонь охватил 60 кв м в девятиэтажке на улице Тюленина — горела квартира на 4 этаже. До прибытия МЧС дом самостоятельно покинули 31 взрослый и 11 детей, еще 19 (из них 11 — дети) эвакуировали пожарные. Из горящей квартиры спасены двое — им потребовалась медицинская помощь.

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую в 17:18 вечера, полностью справиться с огнем удалось к 8 вечера — силами 29 человек личного состава МЧС и 7 машин.

Город55 просит омичей быть внимательнее и соблюдать правила пожарной безопасности — в зимнее время учащаются возгорания и пожары.

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#Происшествия#Видео#Омск#Эвакуация#МЧС#Новости#Илья Скобин
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