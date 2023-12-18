О герое. Музей ищет родных омича, водрузившего флаг над освобожденным Смоленском

Борис Гладких участвовал в освобождении Смоленской области в 1943 году. Он один из первых водрузил красный флаг в Смоленске, рассказали работники местного музея. Их интересует, как сложилась жизнь бойца после войны и архивные фотографии от его родственников. По последним данным, в 1985 году мужчина проживал в Омске.