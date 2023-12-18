Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

иллюстрация

О герое. Музей ищет родных омича, водрузившего флаг над освобожденным Смоленском

18 декабря 2023, 11:51
Фото: Город55
иллюстрация

Музей ищет родных омича, водрузившего флаг над освобожденным Смоленском

Уроженец Омска активно участвовал в Великой Отечественной войне, за что получил несколько наград.

В редакцию Города55 обратились неравнодушные к судьбе пропавшего омича 1917 или 1918 года рождения. Музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны» ищет родственников ветерана войны Бориса Гладких.

Известно, что его призвали в Омский ГВК. Он служил в 859-м артиллерийском полку 312 стрелковой дивизии в звании старшего сержанта.

В апреле и сентябре 1943 года мужчина получил медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды. Позднее, в 1985-м, он удостоился ордена Отечественной войны II степени.

Борис Гладких участвовал в освобождении Смоленской области в 1943 году. Он один из первых водрузил красный флаг в Смоленске, рассказали работники местного музея. Их интересует, как сложилась жизнь бойца после войны и архивные фотографии от его родственников. По последним данным, в 1985 году мужчина проживал в Омске.

Масштабное обновление. Омский краеведческий музей снова открыт для посетителей
Узнать подробнее
Смотреть всем. Омскому музею Врубеля подарили картину с Иваном Бухгольцем
Узнать подробнее
#Общество#Культура#Омск#Омская область#Музей#Великая Отечественная война#Ветеран#Новости#История#Алина Ясинская
Подпишитесь
Неудачный опыт. Дом на 6-й Станционной для омских переселенцев достроят за 7 месяцев
Сегодня, 08:33
В Омской области вырастут тарифы на электроэнергию. Сколько будем платить
Сегодня, 03:13
Метель и +2 градуса тепла. Омичам представили прогноз погоды на новую неделю
Сегодня, 07:24
«Как трубы органа». Минувшей ночью в Омской области наблюдали полярное сияние
Сегодня, 02:22
В Омской области назначили замначальника государственно-правового управления
Сегодня, 06:43
Не все идет по плану. Дачу Егора Летова отказались признать культурным объектом
Сегодня, 07:56