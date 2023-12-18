О герое. Музей ищет родных омича, водрузившего флаг над освобожденным Смоленском

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В редакцию Города55 обратились неравнодушные к судьбе пропавшего омича 1917 или 1918 года рождения. Музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны» ищет родственников ветерана войны Бориса Гладких.
Известно, что его призвали в Омский ГВК. Он служил в 859-м артиллерийском полку 312 стрелковой дивизии в звании старшего сержанта.
В апреле и сентябре 1943 года мужчина получил медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды. Позднее, в 1985-м, он удостоился ордена Отечественной войны II степени.
Борис Гладких участвовал в освобождении Смоленской области в 1943 году. Он один из первых водрузил красный флаг в Смоленске, рассказали работники местного музея. Их интересует, как сложилась жизнь бойца после войны и архивные фотографии от его родственников. По последним данным, в 1985 году мужчина проживал в Омске.