Смотреть всем. Омскому музею Врубеля подарили картину с Иваном Бухгольцем

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Стало известно, что в Омск привезли интересную картину, которая важна региону как историческая ценность. Дело в том, что на ней художник изобразил основателя Омской крепости Ивана Бухгольца.
Автором полотна стал член Союза художников РФ Олег Маслов.
«На его счету немало полотен, относящих зрителя к истории России, к ее славным военным победам и трудовым подвигам. Теперь творчество живописца смогут оценить омские любители искусства и гости нашего города», — рассказал мэр Омска Сергей Шелест у себя в телеграме.
В эти выходные картину торжественно передали областному музею изобразительных искусств имени М. А. Врубеля.
Напомним, что в августе 2023 года в Омске открыли первую конную скульптуру. Она также посвящена Ивану Бухгольцу. Его фигура восседает на Иртышской набережной у магазина «Океан». Над проектом работал омский скульптор Михаил Минин.