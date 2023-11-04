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Музею Врубеля передали картину с основателем Омской крепости Иваном Бухгольцем

Смотреть всем. Омскому музею Врубеля подарили картину с Иваном Бухгольцем

4 ноября 2023, 11:22
Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Музею Врубеля передали картину с основателем Омской крепости Иваном Бухгольцем

Над художественным проектом работал член Союза художников РФ Олег Маслов.

Стало известно, что в Омск привезли интересную картину, которая важна региону как историческая ценность. Дело в том, что на ней художник изобразил основателя Омской крепости Ивана Бухгольца.

Автором полотна стал член Союза художников РФ Олег Маслов.

«На его счету немало полотен, относящих зрителя к истории России, к ее славным военным победам и трудовым подвигам. Теперь творчество живописца смогут оценить омские любители искусства и гости нашего города», — рассказал мэр Омска Сергей Шелест у себя в телеграме.

В эти выходные картину торжественно передали областному музею изобразительных искусств имени М. А. Врубеля.

Напомним, что в августе 2023 года в Омске открыли первую конную скульптуру. Она также посвящена Ивану Бухгольцу. Его фигура восседает на Иртышской набережной у магазина «Океан». Над проектом работал омский скульптор Михаил Минин.

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#Общество#Город#Культура#Омск#Музей#Искусство#Новости#Сергей Шелест#Алина Ясинская
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