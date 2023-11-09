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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

После ремонта омский краеведческий музей открылся для посетителей

Масштабное обновление. Омский краеведческий музей снова открыт для посетителей

9 ноября 2023, 11:05
Фото: kultura55.ru

После ремонта омский краеведческий музей открылся для посетителей

Сегодня, 9 ноября, музей заработал в привычном режиме после четырехмесячного ремонта, за это время в залах произошли значительные изменения.

Так, например, Петровский зал исторической экспозиции «Сибирский град Петров» дополнили собранием предметов из березовского цикла. Теперь посетители смогут увидеть иконы, церковную утварь и облачения из небольшого сибирского городка Березова, основного в 1593 году.

На выставке представлены уникальные произведения сибирской школы иконописи, что помогает продемонстрировать значимость историко-культурного наследия сибирской и тобольской школ иконописи. Картины познакомят посетителя с историей края и дадут расширенное представление о Сибири XVII–XIX вв.

Фото: kultura55.ru

Изменения произошли и в революционном зале экспозиции «Сибирский град Петров». Теперь здесь можно увидеть детали жизни и деятельности первого Председателя Законодательного Собрания Омской области В. А. Варнавского. На экспозиции представлены его награды, а также личные предметы, фотографии и даже последнее постановление, подписанное В. А. Варнавским незадолго до его ухода из жизни.

Но все же самые масштабные перемены произошли в зале, где расположилась новая экологическая экспозиция «Самой природой так заведено». На ней представлено развитие флоры и фауны региона на протяжении сотен миллионов лет. Самым большим экспонатом является скелет мамонта, знакомый многим поколениям омичей.

Экспозиция также поможет подробнее ознакомиться с Красной книгой Омской области и основами природопользования. Здесь посетители смогут познакомится с водными и околоводными птицами и зверями, обитающими в реках, пресных и соленых озерах. Более того, в экспозицию включены новые экспонаты, немногочисленные и редкие по статусу представители классов пресмыкающихся и земноводных. Животные, которые занесены в Красную книгу Омской области, обозначены на этикетках красным цветом.

«Этот проект создавался для того, чтобы рассказать об удивительной природе Омского Прииртышья и повысить экологическую грамотность населения, а основная идея направлена на формирование у посетителей экологической культуры и цельного представления о биологии, экологии, географии, истории родного края, особенностях местной флоры и фауны», — рассказали в пресс-службе краеведческого музея.
Фото: kultura55.ru

К открытию Омского государственного историко-краеведческого музея также была подготовлена выставка «Экспонируется впервые», где представлены новинки коллекций, собранные в 2023 году, часть из них непосредственно связана с историей музея. Помимо этого, выставка богата предметами археологии, нумизматики, фалеристики, бытовой техники и радиоаппаратуры, детскими игрушками.

Музей начал свою работу сегодня, 9 ноября, омичи и гости города могут посещать его со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.

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