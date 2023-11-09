Масштабное обновление. Омский краеведческий музей снова открыт для посетителей

Изменения произошли и в революционном зале экспозиции «Сибирский град Петров». Теперь здесь можно увидеть детали жизни и деятельности первого Председателя Законодательного Собрания Омской области В. А. Варнавского. На экспозиции представлены его награды, а также личные предметы, фотографии и даже последнее постановление, подписанное В. А. Варнавским незадолго до его ухода из жизни.