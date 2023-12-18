Метель и +2 градуса тепла. Омичам представили прогноз погоды на новую неделю

В четверг, 21 декабря, в темное время суток будет -8… -13 градусов. Днем потеплеет до -3… +2 градусов. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах возможна метель. Порывы юго-западного ветра составят 7-12 м/.с Где-то скорость может достигать 15 м/с.