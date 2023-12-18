Метель и +2 градуса тепла. Омичам представили прогноз погоды на новую неделю

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю. По данным метеорологов, в ближайшее время ожидается потепление до +2 градусов.
Завтра, 19 декабря, ночью будет -8… -13, при прояснении -15… -20 градусов. Днем прогнозируется -4… -9, местами -14 градусов. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах возможна гололедица. Юго-западный ветер задует со скоростью 6-11 м/с.
В среду, 20 декабря, ночью термометр покажет -10… -15 градусов, при прояснении -20. Днем температура воздуха составит -5… -10, местами -15. Где-то пройдет слабый снег. Юго-западный ветер задует со скоростью 6-11 м/с.
В четверг, 21 декабря, в темное время суток будет -8… -13 градусов. Днем потеплеет до -3… +2 градусов. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах возможна метель. Порывы юго-западного ветра составят 7-12 м/.с Где-то скорость может достигать 15 м/с.