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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:08

Updated Сегодня, 03:08

Сияние было видно как в области, так и в городе

Невероятная красота. Над Омской областью появилось полярное сияние

6 ноября 2023, 03:05
Фото: Максим Акимов / Inside OWSK / Предоставлено Городу55
Сияние было видно как в области, так и в городе

В ночном небе над Омской областью появилось северное сияние

Магнитосфера Земли подверглась сильному удару протуберанца. Сияние можно было увидеть практически на всей территории региона.

Минувшей ночью, 6 ноября, в небе над Омской областью можно было увидеть полярное сияние. Жители региона в социальных сетях поделились фотографиями с красивым природным явлением. Так, внезапный подарок с севера запечатлел омич Максим Акимов. Фото опубликовали в паблике «Inside OWSK».

Фото: Максим Акимов / Inside OWSK

Директор Омского планетария Владимир Крупко рассказал, из-за чего над областью было видно полярное сияние.

«Магнитосфера Земли подверглась сильному удару протуберанца оторвавшегося от Солнца 3 ноября. Полярные сияния в Омской области охватили практически все небо и наблюдались даже в зените. Активность была столь велика, что вид поля серебра менялся практически каждую секунду и по полю пробегали всполохи. Видимость полярных сияний была возможна даже в городе», — сообщил Владимир Крупко.
Поезжайте на север. Сегодня над Омской областью появится полярное сияние
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#Космос#Погода#Омск#Омская область#Северное сияние#Евгений Игишев#Полярное сияние
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