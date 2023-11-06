Невероятная красота. Над Омской областью появилось полярное сияние

Минувшей ночью, 6 ноября, в небе над Омской областью можно было увидеть полярное сияние. Жители региона в социальных сетях поделились фотографиями с красивым природным явлением. Так, внезапный подарок с севера запечатлел омич Максим Акимов. Фото опубликовали в паблике «Inside OWSK».