Невероятная красота. Над Омской областью появилось полярное сияние

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Минувшей ночью, 6 ноября, в небе над Омской областью можно было увидеть полярное сияние. Жители региона в социальных сетях поделились фотографиями с красивым природным явлением. Так, внезапный подарок с севера запечатлел омич Максим Акимов. Фото опубликовали в паблике «Inside OWSK».
Директор Омского планетария Владимир Крупко рассказал, из-за чего над областью было видно полярное сияние.
«Магнитосфера Земли подверглась сильному удару протуберанца оторвавшегося от Солнца 3 ноября. Полярные сияния в Омской области охватили практически все небо и наблюдались даже в зените. Активность была столь велика, что вид поля серебра менялся практически каждую секунду и по полю пробегали всполохи. Видимость полярных сияний была возможна даже в городе», — сообщил Владимир Крупко.