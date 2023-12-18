Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Иллюстрация

Без наследников. В Омске за год нашли 32 квартиры, в которых все умерли

18 декабря 2023, 09:55
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске в 2023 году нашли 32 квартиры, в которых умерли все владельцы

Всего с признаками выморочного жилья в этом году выявили 223 жилых помещения.

На пресс-конференции, состоявшейся сегодня, 18 декабря, директор департамента жилищной политики Ольга Парфенова рассказала о выморочном жилье. С начала года в Омске проверили 223 жилых помещения с признаками выморочного имущества.

Из них 32 квартиры действительно оказались без собственников, поэтому по судебным решениям жилье пополнит муниципальный фонд. Для всех остальных, по словам Ольги Парфеновой, нашлись наследники.

В последние годы в Омске стали выявлять больше выморочных квартир. Для сравнения в 2022 году помещений, в которых умерли все собственники, было только 18. Помимо этого, департамент жилищной политики ищет и бесхозяйное имущество (то, где не было собственников).

«После постановки помещения на учет в муниципалитет, мы только через год можем заявить о правах на него. 16 жилых помещений в этом году обладало признаками бесхозяйного имущества. 13 помещений поставлены на учет, и по 3-м — признаны права за муниципалитетом», — уточнила Парфенова.

Отметим, что после признания выморочным или бесхозяйным помещение в зависимости от состояния при необходимости направляется на ремонт (вывоз мусора, уборка квартиры, дезинфекция) и затем распределяется между льготными категориями, у которых есть внеочередное право на получение жилья.

«Все понимают, что сложно получить сегодня бесплатно жилье. Мы говорим: берите, когда есть стены, всегда можно ремонт сделать своими силами», — добавила директор департамента.

Ранее Город55 рассказывал о программе расселения аварийного жилья в Омске: из 139 домов, получивших статус аварийного до 1 января 2017 года, сейчас расселили полностью уже 63 дома.

Неудачный опыт. Дом на 6-й Станционной для омских переселенцев достроят за 7 месяцев
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Муниципальная недвижимость#Квартира#Новости#Ольга Парфенова#Собственность#Юлия Истомина#Департамент жилищной политики
Подпишитесь
Неудачный опыт. Дом на 6-й Станционной для омских переселенцев достроят за 7 месяцев
Сегодня, 08:33
В Омской области вырастут тарифы на электроэнергию. Сколько будем платить
Сегодня, 03:13
Метель и +2 градуса тепла. Омичам представили прогноз погоды на новую неделю
Сегодня, 07:24
«Как трубы органа». Минувшей ночью в Омской области наблюдали полярное сияние
Сегодня, 02:22
В Омской области назначили замначальника государственно-правового управления
Сегодня, 06:43
Не все идет по плану. Дачу Егора Летова отказались признать культурным объектом
Сегодня, 07:56