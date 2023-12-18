Без наследников. В Омске за год нашли 32 квартиры, в которых все умерли

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
На пресс-конференции, состоявшейся сегодня, 18 декабря, директор департамента жилищной политики Ольга Парфенова рассказала о выморочном жилье. С начала года в Омске проверили 223 жилых помещения с признаками выморочного имущества.
Из них 32 квартиры действительно оказались без собственников, поэтому по судебным решениям жилье пополнит муниципальный фонд. Для всех остальных, по словам Ольги Парфеновой, нашлись наследники.
В последние годы в Омске стали выявлять больше выморочных квартир. Для сравнения в 2022 году помещений, в которых умерли все собственники, было только 18. Помимо этого, департамент жилищной политики ищет и бесхозяйное имущество (то, где не было собственников).
«После постановки помещения на учет в муниципалитет, мы только через год можем заявить о правах на него. 16 жилых помещений в этом году обладало признаками бесхозяйного имущества. 13 помещений поставлены на учет, и по 3-м — признаны права за муниципалитетом», — уточнила Парфенова.
Отметим, что после признания выморочным или бесхозяйным помещение в зависимости от состояния при необходимости направляется на ремонт (вывоз мусора, уборка квартиры, дезинфекция) и затем распределяется между льготными категориями, у которых есть внеочередное право на получение жилья.
«Все понимают, что сложно получить сегодня бесплатно жилье. Мы говорим: берите, когда есть стены, всегда можно ремонт сделать своими силами», — добавила директор департамента.
Ранее Город55 рассказывал о программе расселения аварийного жилья в Омске: из 139 домов, получивших статус аварийного до 1 января 2017 года, сейчас расселили полностью уже 63 дома.