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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

За 2022 год в Омске нашли 18 квартир, в которых все умерли

16 февраля 2023, 11:29
Фото: 1MI
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О выморочном жилье чаще всего сообщают старшие по дому, соседи или управляющие компании.

В Омске департамент жилищной политики продолжает выявлять выморочное имущество. Таким считается жилье, которые пустует после смерти собственника, а наследники при этом так и не нашлись.

В прошлом году сотрудники департамента проверили 206 жилых помещений, которые имели признаки выморочного.

«В суды Омска направлено 35 исковых заявлений о признании права собственности на жилые помещения в порядке наследования на выморочное имущество. Нотариусам мы направили 62 письма о предоставлении сведений о наследниках, принявших наследство, в виде жилых помещений, по которым мы проводили проверку по установлению признаков выморочного имущества», — рассказала директор департамента жилищной политики Ольга Парфенова.

В итоге 18 выморочных квартир стали муниципальной собственностью.

Оказалось, что чаще всего выявлять пустующее и заброшенное жилье помогают сами омичи (соседи, старшие по дому), а также управляющие компании.

Напомним, что ранее мы сообщали, сколько домов признали аварийными после 2017 года. В 142 домах, ожидающих очереди на расселение, проживает 4,5 тысячи омичей.

Нужно 4,5 млрд рублей. С 2017 года аварийный жилищный фонд в Омске пополнили 142 дома
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#Юлия Истомина#Многоквартирный дом#Квартиры#Собственность#Общество#Город#Новости#Омск#Ольга Парфенова
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