За 2022 год в Омске нашли 18 квартир, в которых все умерли

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В Омске департамент жилищной политики продолжает выявлять выморочное имущество. Таким считается жилье, которые пустует после смерти собственника, а наследники при этом так и не нашлись.
В прошлом году сотрудники департамента проверили 206 жилых помещений, которые имели признаки выморочного.
«В суды Омска направлено 35 исковых заявлений о признании права собственности на жилые помещения в порядке наследования на выморочное имущество. Нотариусам мы направили 62 письма о предоставлении сведений о наследниках, принявших наследство, в виде жилых помещений, по которым мы проводили проверку по установлению признаков выморочного имущества», — рассказала директор департамента жилищной политики Ольга Парфенова.
В итоге 18 выморочных квартир стали муниципальной собственностью.
Оказалось, что чаще всего выявлять пустующее и заброшенное жилье помогают сами омичи (соседи, старшие по дому), а также управляющие компании.
Напомним, что ранее мы сообщали, сколько домов признали аварийными после 2017 года. В 142 домах, ожидающих очереди на расселение, проживает 4,5 тысячи омичей.