Неудачный опыт. Дом на 6-й Станционной для омских переселенцев достроят за 7 месяцев

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
На сегодняшней пресс-конференции директор департамента жилищной политики Ольга Парфенова подвела промежуточные итоги программы по расселению аварийного жилья. Сейчас реализуется 4 этап программы, и в рамках него должны были построить многоэтажный дом на 6-й Станционной, сюда должны переехать 218 семей.
Со строительством, напомним, возникли проблемы: с первым подрядчиком — «Домостроительным комбинатом-3» — пришлось расторгнуть контракт из-за срыва сроков. Срок строительства должен был закончиться 31 августа 2023 года, но компания «ДСК-3» отстала на 4,5 месяца, в итоге в октябре многоэтажка была готова только на 42%.
В конце октября на стройку зашел новый подрядчик — ООО «СМУ № 1». Как сообщила Ольга Парфенова, теперь достроить дом рассчитывают до 15 июля 2024 года. При этом после не слишком удачного опыта на 6-й Станционной, строить самостоятельно дома для расселения омичей из аварийных домов в ближайшее время не собираются.
«Муниципалитет может выбирать способы расселения: приобретать уже готовое жилье, строить или предоставлять выкупную стоимость за аварийное жилое помещение. Если будут застройщики, готовые реализовывать нам следующую программу, для нас такой вариант будет проще. Должен быть сформирован проект — это не просто жилье, а жилье под наши квартиры. Средства фонда даются непосредственно на расселяемую площадь. То есть если мы расселяем комнату 9 квадратов в общежитии, мы должны предоставить благоустроенные квартиры. Но сегодня застройщик не строит таких квартир, по нормам невозможно так сделать», — отметила Парфенова.
Добавим, что в настоящий момент из 139 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и вошедших в программу, расселили 63 дома. В прошлом году — 22 многоквартирных дома, в 2023-м — 33 дома. Выполнить программу по расселению аварийного жилья рассчитывают досрочно.
«Дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года, расселяем по решению суда. В этом году — это дом на улице Комсомольский городок, 3А. Сегодня в этом доме не расселен только 31 собственник. Причины — не вступило в силу наследство, жильцы не наделили долями детей, когда приобретали квартиры по маткапиталу, из-за отказов от выплат в пользу жилой площади», — сообщила директор департамент жилищной политики.
В 2023 году из непрограммных полностью расселили дом на Сибирской, 45. В следующем году переедут омичи, проживающие в аварийных домах на 3-й Енисейской, Авиагородок, 24, Куйбышева, 131 и Степная, 95.