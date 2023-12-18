Неудачный опыт. Дом на 6-й Станционной для омских переселенцев достроят за 7 месяцев

В конце октября на стройку зашел новый подрядчик — ООО «СМУ № 1». Как сообщила Ольга Парфенова, теперь достроить дом рассчитывают до 15 июля 2024 года. При этом после не слишком удачного опыта на 6-й Станционной, строить самостоятельно дома для расселения омичей из аварийных домов в ближайшее время не собираются.