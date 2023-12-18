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Муниципальная недвижимость

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2023
Без наследников. В Омске за год нашли 32 квартиры, в которых все умерли
18 декабря 2023, 09:55
В Омске департамент городского хозяйства построит уличный туалет за 225 тысяч
28 августа 2023, 06:22
В мэрии Омска рассказали, куда делась чугунная лестница в кадетском корпусе на Ленина
18 августа 2023, 03:42
В Омске с начала 2023 года нашли 11 квартир, в которых умерли все владельцы
Жилье перешло в муниципальную собственность.
16 мая 2023, 10:14
Омский муниципальный рынок отдадут в аренду через аукцион
Привычный вид Советского рынка изменит очертания. Муниципальную собственность Омска раздадут под аренду на 10 лет.
27 января 2023, 08:06
2022
Процесс пошел. В Омске официально началась реорганизация гостиницы «Иртыш»
Активы города. У муниципальной омской гостиницы сменится формат управления. «Иртыш» приватизируют.
19 декабря 2022, 06:07
Две омские общественные бани объединили в одну
На этом планируют сэкономить около 12 миллионов рублей.
15 августа 2022, 10:57

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