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Иллюстраиця

Внимание розыск! В Омске ищут виновника ДТП, который скрылся с места происшествия

15 декабря 2023, 11:41
Фото: 1MI
Иллюстраиця

Омская полиция ищет виновника ДТП, который скрылся с места происшествия

Разыскивают нарушителя сотрудники отдела полиции №4 УМВД России по городу Омску.

Сообщается, что мужчина нарушил правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Приметы, по которым можно узнать омича: на вид 45 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, смуглая кожа и прямые короткие волосы. Кроме того, может носить усы и бороду.

«Если вы узнали гражданина или располагаете информацией о его местонахождении, позвоните в полицию по телефонам: 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102», — обратились к жителям региона в УМВД.
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