Внимание розыск! В Омске ищут виновника ДТП, который скрылся с места происшествия

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Сообщается, что мужчина нарушил правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Приметы, по которым можно узнать омича: на вид 45 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, смуглая кожа и прямые короткие волосы. Кроме того, может носить усы и бороду.
«Если вы узнали гражданина или располагаете информацией о его местонахождении, позвоните в полицию по телефонам: 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102», — обратились к жителям региона в УМВД.