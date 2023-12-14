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Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

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Сбил на переходе. В Омске водителя маршрутки будут судить за ДТП с пешеходом

14 декабря 2023, 04:24
Фото: Город55
Иллюстрация

В Омске водитель маршрутки пойдет под суд за наезд на пешехода

ДТП произошло в июле на улице Бархатовой. Пострадавшая требует 1 млн рублей компенсации.

В Омске перед судом предстанет 62-летний водитель маршрутного такси № 355. Мужчину обвиняют в нарушении правил ПДД, из-за которых 71-летняя женщина-пешеход получила травмы, сообщили сегодня, 14 декабря, в пресс-службе региональной прокуратуры.

ДТП произошло 3 июля на улице Бархатовой. По мнению следователей, водитель не сбавил скорость перед пешеходным переходом и в результате наехал на женщину.

Свою вину водитель полностью признал и частично возместил ущерб.

Потерпевшая подала иск на1 млн рублей. Заявление и уголовное дело рассмотрят в Первомайском районном суде.

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