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«Полиом» представил экологические проекты экспертам программы «Чистый воздух»

«Полиом» представил экологические проекты экспертам программы «Чистый воздух»

15 декабря 2023, 14:37
Фото: «Полиом»
Завод посетила делегация проекта во главе с руководителем Максимом Корольковым, а также министр природных ресурсов Омской области Татьяна Хавронина.

Основной целью визита стала экспертная оценка технологических решений, которые направлены на повышение экологической эффективности производства. «Полиом» является активным участником федерального проекта «Чистый воздух», завод уже реализовал масштабное технологический проект, с помощью которого возвращается в производственный цикл углеводородное сырье.

«Завод „Полиом“ внедряет комплекс природоохранных технологий, которые являются частью программы „Чистый воздух“. При этом любой проект, реализуемый компанией, оценивается нами в первую очередь с точки зрения экологической эффективности. Вместе с другими лидерами нефтепереработки и нефтехимии нашей страны мы формируем тренд на ответственное отношение к окружающей среде и открытость для общественности», — рассказал генеральный директор завода «Полиом» Павел Евдокимов.

Отмечается, что включение в процесс установок рекуперации газов снизило уровень воздействия на атмосферный воздух по веществам, включенным в комплексный план, на 20%. Сейчас предприятием реализуется второй этап программы — модернизация факельной установки, которая позволит обеспечить полностью бездымное горение факела при всех режимах работы исключит образование углерода.

«Впереди один из самых важных проектов, который отвечает запросам жителей — модернизация факельной системы. Решение, которое предлагается, позволит исключить образование сажи при работе факела. Черный шлейф от факелов останется в прошлом. Мы обсудили с коллегами из „Полиома“ вопросы импортозамещения данной технологии. Мероприятие должно быть реализовано не позднее 2025 года», — отметил руководитель проектного офиса «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» Максим Корольков.

Кроме того, Омский завод полипропилена принимает активное участие в озеленении города, например, в 2023 году волонтеры предприятия высадили более 200 деревьев у Омской крепости.

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