«Полиом» представил экологические проекты экспертам программы «Чистый воздух»

Отмечается, что включение в процесс установок рекуперации газов снизило уровень воздействия на атмосферный воздух по веществам, включенным в комплексный план, на 20%. Сейчас предприятием реализуется второй этап программы — модернизация факельной установки, которая позволит обеспечить полностью бездымное горение факела при всех режимах работы исключит образование углерода.