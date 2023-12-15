«Полиом» представил экологические проекты экспертам программы «Чистый воздух»

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Основной целью визита стала экспертная оценка технологических решений, которые направлены на повышение экологической эффективности производства. «Полиом» является активным участником федерального проекта «Чистый воздух», завод уже реализовал масштабное технологический проект, с помощью которого возвращается в производственный цикл углеводородное сырье.
«Завод „Полиом“ внедряет комплекс природоохранных технологий, которые являются частью программы „Чистый воздух“. При этом любой проект, реализуемый компанией, оценивается нами в первую очередь с точки зрения экологической эффективности. Вместе с другими лидерами нефтепереработки и нефтехимии нашей страны мы формируем тренд на ответственное отношение к окружающей среде и открытость для общественности», — рассказал генеральный директор завода «Полиом» Павел Евдокимов.
Отмечается, что включение в процесс установок рекуперации газов снизило уровень воздействия на атмосферный воздух по веществам, включенным в комплексный план, на 20%. Сейчас предприятием реализуется второй этап программы — модернизация факельной установки, которая позволит обеспечить полностью бездымное горение факела при всех режимах работы исключит образование углерода.
«Впереди один из самых важных проектов, который отвечает запросам жителей — модернизация факельной системы. Решение, которое предлагается, позволит исключить образование сажи при работе факела. Черный шлейф от факелов останется в прошлом. Мы обсудили с коллегами из „Полиома“ вопросы импортозамещения данной технологии. Мероприятие должно быть реализовано не позднее 2025 года», — отметил руководитель проектного офиса «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» Максим Корольков.
Кроме того, Омский завод полипропилена принимает активное участие в озеленении города, например, в 2023 году волонтеры предприятия высадили более 200 деревьев у Омской крепости.