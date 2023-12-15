Модернизацию Омского НПЗ оценил руководитель федерального проекта «Чистый воздух»

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Гости осмотрели новые производственные объекты, в их числе — комплекс первичной переработки нефти, а также комплекс биологических очистных сооружений «Биосфера». С его помощью ОНПЗ будет очищать промышленную воду с эффективностью почти 100% и снизит объем использования воды из Иртыша на 70%. Проект включен в план мероприятий федерального проекта «Чистый воздух», поддержанный Президентом России Владимиром Путиным.
Специалисты Омского НПЗ поделились с гостями результатами, которых удалось достичь благодаря экологической модернизации предприятия.
«Безусловная экологичность производства для Омского НПЗ является важнейшим приоритетом. Буквально каждый проект программы развития предприятия учитывает экологическую составляющую. Благодаря этому подходу к 2022 году ОНПЗ уже сократил экологическое воздействие на 40%, а к 2025 году мы планируем снизить его еще на 25%», — отметил гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский.
Кроме того, руководитель федерального проекта «Чистый воздух» и министр природных ресурсов и экологии Омской области высоко оценили работу по внедрению автоматизированной системы мониторинга воздуха. Специальные датчики, установленные прямо в трубах, контролируют производство компонентов высокооктанового бензина и в онлайн-режиме передают экологические параметры в Росприроднадзор. До конца 2024 года ОНПЗ планирует оснастить этой технологией основные производственные установки предприятия.
«Омский нефтеперерабатывающий завод одним из первых в России и пока единственный в Омской области внедрил автоматизированную систему мониторинга воздуха. И теперь перед нами стоит задача распространить эту практику на другие предприятия региона, которые уже начали работать в этом направлении. Внедрение автоматизированного мониторинга обеспечит экологическую прозрачность предприятий перед надзорными органами и омичами», — подчеркнула министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина.
Максим Корольков отметил особый вклад предприятия в исполнение федерального проекта «Чистый воздух». Совокупный объем инвестиций «Газпром нефти» в модернизацию ОНПЗ превышает 500 млрд рублей, из них 135 млрд направлены на программу «Чистый воздух».
«Омский НПЗ — поступательно и уверенно движется в реализации своих обязательств в рамках федерального проекта „Чистый воздух“. Сегодня мы посмотрели на заводе как раз те мероприятия, которые уже завершены или близки к стадии завершения: комплекс мероприятий по снижению выбросов, в числе которых герметичные системы налива нефтепродуктов, современная система водяной очистки при нефтепереработке с нулевым воздействием на атмосферу. Одновременно создана автоматизированная система мониторинга воздуха. Предприятие выполняет свои обязательства по экологической модернизации и в ближайшие годы будет наращивать усилия в этом направлении», — подытожил руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков.