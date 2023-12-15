Модернизацию Омского НПЗ оценил руководитель федерального проекта «Чистый воздух»

Гости осмотрели новые производственные объекты, в их числе — комплекс первичной переработки нефти, а также комплекс биологических очистных сооружений «Биосфера». С его помощью ОНПЗ будет очищать промышленную воду с эффективностью почти 100% и снизит объем использования воды из Иртыша на 70%. Проект включен в план мероприятий федерального проекта «Чистый воздух», поддержанный Президентом России Владимиром Путиным.