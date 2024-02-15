gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Экологическая ситуация

Выбрать дату
Февраль
В Омскую область приедет председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин
Также регион посетит экологический фонд «Компас».
15 февраля, 12:13
Декабрь 2023
«Полиом» представил экологические проекты экспертам программы «Чистый воздух»
Завод посетила делегация проекта во главе с руководителем Максимом Корольковым, а также министр природных ресурсов Омской области Татьяна Хавронина.
15 декабря 2023, 14:37
Ноябрь 2023
Экологические проблемы, тараканы в столовой и авиарейсы в Тару. Омск сегодня
16 ноября 2023, 14:23
Август 2023
Президент Путин похвалил врио губернатора Омской области Хоценко за работу в регионе
Президент обозначил ключевые вопросы, которые может решить Хоценко.
28 августа 2023, 11:01

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика