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У омича забрали мотоцикл и назначили штраф в 100 тысяч за пьяную езду

Штраф в 100 тысяч и запрет на вождение. Омич лишился мотоцикла за тягу к пьяной езде

14 декабря 2023, 06:59
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

У омича забрали мотоцикл и назначили штраф в 100 тысяч за пьяную езду

Мужчину уже останавливали в нетрезвом состоянии за рулем, но тогда сумма штрафа была значительно ниже.

В региональной прокуратуре сообщили подробности по уголовному делу 45-летнего жителя городка Нефтяников. Его признали виновным в управлении мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Эта история произошла в сентябре этого года. Как установил суд, мужчина в нетрезвом виде сел за руль своего мотоцикла и стал кататься по Омску. До этого, в марте 2021 года, его уже привлекали за это же правонарушение к административной ответственности. Тогда лихачу назначали штраф на сумму 30 тыс рублей и лишали водительских прав на полтора года.

Мужчина полностью признал вину в преступлении. Теперь ему назначили штраф в 100 тыс рублей. Садиться за руль омичу нельзя два с половиной года. Гособвинитель также выразил мнение, что мотоцикл подсудимого стоимостью около 1 млн рублей можно конфисковать в доход государства. Суд поддержал эту идею и вынес соответствующее постановление.

В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что пока что приговор не вступил в законную силу, поэтому может быть обжалован.

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