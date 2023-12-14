Штраф в 100 тысяч и запрет на вождение. Омич лишился мотоцикла за тягу к пьяной езде

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
В региональной прокуратуре сообщили подробности по уголовному делу 45-летнего жителя городка Нефтяников. Его признали виновным в управлении мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 264 УК РФ).
Эта история произошла в сентябре этого года. Как установил суд, мужчина в нетрезвом виде сел за руль своего мотоцикла и стал кататься по Омску. До этого, в марте 2021 года, его уже привлекали за это же правонарушение к административной ответственности. Тогда лихачу назначали штраф на сумму 30 тыс рублей и лишали водительских прав на полтора года.
Мужчина полностью признал вину в преступлении. Теперь ему назначили штраф в 100 тыс рублей. Садиться за руль омичу нельзя два с половиной года. Гособвинитель также выразил мнение, что мотоцикл подсудимого стоимостью около 1 млн рублей можно конфисковать в доход государства. Суд поддержал эту идею и вынес соответствующее постановление.
В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что пока что приговор не вступил в законную силу, поэтому может быть обжалован.