Штраф в 100 тысяч и запрет на вождение. Омич лишился мотоцикла за тягу к пьяной езде

Эта история произошла в сентябре этого года. Как установил суд, мужчина в нетрезвом виде сел за руль своего мотоцикла и стал кататься по Омску. До этого, в марте 2021 года, его уже привлекали за это же правонарушение к административной ответственности. Тогда лихачу назначали штраф на сумму 30 тыс рублей и лишали водительских прав на полтора года.