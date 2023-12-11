Пьяный за рулем. На федеральной трассе водитель фуры врезался в другой большегруз

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Предварительно установлено, что в районе 815 км трассы водитель фуры «Dong» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в другой большегруз. В результате ДТП никто не пострадал.
Позже сотрудники полиции установили, что водитель Как установлено, водитель «Dong» вел автомобиль в нетрезвом виде, показания алкотектора составили 1.698 мг на литр выдыхаемого воздуха.
«В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Несвязной речью водитель большегруза рассказал, что едет из Екатеринбурга в Новосибирск. Проверка продолжается», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.