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На федеральной трассе пьяный водитель фуры врезался в другой большегруз

Пьяный за рулем. На федеральной трассе водитель фуры врезался в другой большегруз

11 декабря 2023, 11:01
Фото: 1MI

На федеральной трассе пьяный водитель фуры врезался в другой большегруз

ДТП произошло вчера, около 19:30, на федеральной автодороге Челябинск–Новосибирск.

Предварительно установлено, что в районе 815 км трассы водитель фуры «Dong» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в другой большегруз. В результате ДТП никто не пострадал.

Позже сотрудники полиции установили, что водитель Как установлено, водитель «Dong» вел автомобиль в нетрезвом виде, показания алкотектора составили 1.698 мг на литр выдыхаемого воздуха.

«В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Несвязной речью водитель большегруза рассказал, что едет из Екатеринбурга в Новосибирск. Проверка продолжается», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Видео: УМВД России по Омской области
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