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Published Сегодня, 12:47

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Updated Сегодня, 12:49

иллюстрация

Обманывают бригады. В Омске на фоне коммунальных аварий активизировались мошенники

14 декабря 2023, 12:47
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на фоне коммунальных аварий активизировались мошенники

Представители «Омск РТС» попросили злоумышленников не отвлекать специалистов от работы.

В пресс-центре «Омск РТС» рассказали о фактах мошенничества на фоне коммунальных аварий в городе. Злоумышленники вызывают бригады на различные адреса, заявляя о нарушениях температурного режима.

«Призываем не заниматься дестабилизацией ситуации и не отвлекать оперативные бригады от выполнения неотложных ремонтов. Такие действия могут привести к несвоевременному приезду на адрес, где действительно произошла поломка оборудования, а в условиях продолжающихся холодов промедление с ремонтов может привести к катастрофическим последствиям», — прокомментировали ситуацию работники предприятия.

В компании отметили, что сообщение адресуется телефонным мошенникам, а не тем, кто действительно замерзает.

Ранее Город55 писал о критической ситуации в общежитии ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Минимальная температура воздуха в комнате составила +2 градуса.

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