Обманывают бригады. В Омске на фоне коммунальных аварий активизировались мошенники

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В пресс-центре «Омск РТС» рассказали о фактах мошенничества на фоне коммунальных аварий в городе. Злоумышленники вызывают бригады на различные адреса, заявляя о нарушениях температурного режима.
«Призываем не заниматься дестабилизацией ситуации и не отвлекать оперативные бригады от выполнения неотложных ремонтов. Такие действия могут привести к несвоевременному приезду на адрес, где действительно произошла поломка оборудования, а в условиях продолжающихся холодов промедление с ремонтов может привести к катастрофическим последствиям», — прокомментировали ситуацию работники предприятия.
В компании отметили, что сообщение адресуется телефонным мошенникам, а не тем, кто действительно замерзает.
Ранее Город55 писал о критической ситуации в общежитии ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Минимальная температура воздуха в комнате составила +2 градуса.