Пригородное омское село Троицкое топит кипятком, но администрация бессильна перед ЧП

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
В пригородном селе Троицкое улицу 60 лет СССР с самого утра топит кипятком. Из колодца у дома № 17 поднимаются клубы пара, высотою в несколько метров, а на проезжую часть хлещет горячая вода.
К настоящему моменту этот техногенный гейзер с теплым источником «прорубил» себе целое русло к одному из многоквартирных домов, тому поспособствовал уклон, и уже топит прилегающую территорию.
В администрации сельского поселения о проблеме знают, но пока бессильны перед ней.
«О порыве знаем, контролируем, но устранить пока не можем, подали заявку в Тепловую компанию, там ее приняли, но пока не выехали по причине отсутствия техники», — пояснили в администрации.
Добавим, что сегодня же Городу55 на холод в квартирах и промерзшие стены пожаловались жители этого села. Там в причинах этого глава администрации обвинила самих жильцов, мол, в управляющую компанию не вступили, дома к отопительному сезону не готовы и не имеют паспорта готовности.