Пригородное омское село Троицкое топит кипятком, но администрация бессильна перед ЧП

Добавим, что сегодня же Городу55 на холод в квартирах и промерзшие стены пожаловались жители этого села. Там в причинах этого глава администрации обвинила самих жильцов, мол, в управляющую компанию не вступили, дома к отопительному сезону не готовы и не имеют паспорта готовности.