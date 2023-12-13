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Кипяток топит проезжую часть и прилегающие дома

Пригородное омское село Троицкое топит кипятком, но администрация бессильна перед ЧП

13 декабря 2023, 10:02
Фото: Город55
Кипяток топит проезжую часть и прилегающие дома

В омском селе Троицкое кипяток с самого утра топит дорогу и дома

Порыв образовался еще утром, но к 15 часам дня его до сих пор не устранили.

В пригородном селе Троицкое улицу 60 лет СССР с самого утра топит кипятком. Из колодца у дома № 17 поднимаются клубы пара, высотою в несколько метров, а на проезжую часть хлещет горячая вода.

К настоящему моменту этот техногенный гейзер с теплым источником «прорубил» себе целое русло к одному из многоквартирных домов, тому поспособствовал уклон, и уже топит прилегающую территорию.

В администрации сельского поселения о проблеме знают, но пока бессильны перед ней.

«О порыве знаем, контролируем, но устранить пока не можем, подали заявку в Тепловую компанию, там ее приняли, но пока не выехали по причине отсутствия техники», — пояснили в администрации.

Добавим, что сегодня же Городу55 на холод в квартирах и промерзшие стены пожаловались жители этого села. Там в причинах этого глава администрации обвинила самих жильцов, мол, в управляющую компанию не вступили, дома к отопительному сезону не готовы и не имеют паспорта готовности.

У жителей пригородных омских сел из-за холода в квартирах насквозь промерзли стены
Узнать подробнее
Клубы пара поднимаются на высоту более 3 метровКлубы пара поднимаются на высоту более 3 метров
Кипяток без труда проложил себе руслоКипяток без труда проложил себе русло
Вода устремилась к близлежащим домам и топит дворыВода устремилась к близлежащим домам и топит дворы
Клубы пара поднимаются на высоту более 3 метров
Фото: Город55
Порыв не устраняют с самого утра
Видео: Город55
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