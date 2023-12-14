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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

С 1 января 2024 года МРОТ в России увеличится на 18%

«Мы нечасто такое делали». С 1 января 2024 года МРОТ в России увеличится на 18%

14 декабря 2023, 09:59
Фото: прямой эфир «Итоги года с Владимиром Путиным»

С 1 января 2024 года МРОТ в России увеличится на 18%

Минимальный размер оплаты труда составит 19 242 рублей.

Стало известно, что в предстоящем году будет увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России. Об этом сообщил президент Владимир Путин в рамках сегодняшней прямой линии.

По его информации, с 1 января 2024 года МРОТ повысится на 18%. Таким образом, он увеличится до 19 242 рублей в месяц. Госдума РФ одобрила соответствующий законопроект.

«Мы нечасто такое делали», — отметил президент.

Напомним, что в 2023 году уровень МРОТ составляет 16 242 рублей. Российский лидер также сообщил, что реальная зарплата россиян в предстоящем году вырастет на 8% с учетом инфляции. Ранее Город55 публиковал информацию об увеличении этого показателя.

Все новости с прямой линии с Владимиром Путиным — в нашей трансляции.

С учетом инфляции. Реальная зарплата россиян в 2024 году вырастет на 8%
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#Политика#Общество#Экономика#Омская область#Владимир Путин#Россия#Госдума РФ#Зарплата#Инфляция#Новости#Мрот#Алина Ясинская#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря
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