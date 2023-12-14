«Мы нечасто такое делали». С 1 января 2024 года МРОТ в России увеличится на 18%

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Стало известно, что в предстоящем году будет увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России. Об этом сообщил президент Владимир Путин в рамках сегодняшней прямой линии.
По его информации, с 1 января 2024 года МРОТ повысится на 18%. Таким образом, он увеличится до 19 242 рублей в месяц. Госдума РФ одобрила соответствующий законопроект.
«Мы нечасто такое делали», — отметил президент.
Напомним, что в 2023 году уровень МРОТ составляет 16 242 рублей. Российский лидер также сообщил, что реальная зарплата россиян в предстоящем году вырастет на 8% с учетом инфляции. Ранее Город55 публиковал информацию об увеличении этого показателя.
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