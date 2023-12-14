«Мы нечасто такое делали». С 1 января 2024 года МРОТ в России увеличится на 18%

Напомним, что в 2023 году уровень МРОТ составляет 16 242 рублей. Российский лидер также сообщил, что реальная зарплата россиян в предстоящем году вырастет на 8% с учетом инфляции. Ранее Город55 публиковал информацию об увеличении этого показателя.