С учетом инфляции. Реальная зарплата россиян в 2024 году вырастет на 8%

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
В данное время президент РФ Владимир Путин проводит прямой эфир по итогам 2023 года. Он заявил, что у страны имеется устойчивая финансовая система. Также глава государства рассказал о росте реальной зарплаты в предстоящем году.
По его информации, с учетом инфляции реальная зарплата вырастет в России на 8%. К слову, инфляция поднялась до 7,5%. Путин отметил, что Центробанк и Правительство РФ принимают меры, чтобы вернуться к целевым показателям. Кроме того, в 2024 году на 18% увеличится МРОТ.
Также президент рассказал, что безработица в РФ составляет 2,9%. Как уточнил Путин, такого низкого показателя в истории России не было.
Все новости с прямой линии с Владимиром Путиным — в нашей трансляции.