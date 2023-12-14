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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Реальная зарплата россиян в 2024 году вырастет на 8%

С учетом инфляции. Реальная зарплата россиян в 2024 году вырастет на 8%

14 декабря 2023, 09:27
Фото: прямой эфир «Итоги года с Владимиром Путиным»

Реальная зарплата россиян в 2024 году вырастет на 8%

Глава государства отметил, что уровень зарплаты поднимется с учетом инфляции.

В данное время президент РФ Владимир Путин проводит прямой эфир по итогам 2023 года. Он заявил, что у страны имеется устойчивая финансовая система. Также глава государства рассказал о росте реальной зарплаты в предстоящем году.

По его информации, с учетом инфляции реальная зарплата вырастет в России на 8%. К слову, инфляция поднялась до 7,5%. Путин отметил, что Центробанк и Правительство РФ принимают меры, чтобы вернуться к целевым показателям. Кроме того, в 2024 году на 18% увеличится МРОТ.

Также президент рассказал, что безработица в РФ составляет 2,9%. Как уточнил Путин, такого низкого показателя в истории России не было.

Все новости с прямой линии с Владимиром Путиным — в нашей трансляции.

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#Общество#Экономика#Омская область#Россия#Зарплата#Безработица#Инфляция#Новости#Алина Ясинская#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря
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