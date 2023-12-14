С учетом инфляции. Реальная зарплата россиян в 2024 году вырастет на 8%

По его информации, с учетом инфляции реальная зарплата вырастет в России на 8%. К слову, инфляция поднялась до 7,5%. Путин отметил, что Центробанк и Правительство РФ принимают меры, чтобы вернуться к целевым показателям. Кроме того, в 2024 году на 18% увеличится МРОТ.