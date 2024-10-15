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Мрот

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Готовьте МРОТ. Где и за сколько в Омске сдают самые дешевые квартиры
15 октября, 04:15
Мишустин рассказал о планах повысить МРОТ до 22 440 рублей в начале 2025 года
24 сентября, 15:08
2023
Увеличится с 1 января. Сколько в 2024 году составит МРОТ в Омской области
23 декабря 2023, 03:59
«Мы нечасто такое делали». С 1 января 2024 года МРОТ в России увеличится на 18%
Минимальный размер оплаты труда составит 19 242 рублей.
14 декабря 2023, 09:59
Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%
14 сентября 2023, 15:46
Увеличение МРОТ, кудрявые пеликаны и новый формат выпускных. Пятничный Омск
16 июня 2023, 14:38
Президент сообщил о грядущих повышениях МРОТ и налоговых вычетов
21 февраля 2023, 11:08
2022
Повышение МРОТ с 1 января 2023 года в Омске
17 ноября 2022, 13:19

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