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Госдума РФ

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2024
Депутат Госдумы призвал лишать прав родителей, чьи дети занимаются квадробингом
По мнению депутата Госдумы Сергея Колунова, родителей квадроберов должны привлекать к административной и уголовной ответственности.
3 октября, 15:00
Приехал из Оренбурга. На должность руководителя омского ФСБ назначили новое лицо
25 сентября, 05:56
2023
«Мы нечасто такое делали». С 1 января 2024 года МРОТ в России увеличится на 18%
Минимальный размер оплаты труда составит 19 242 рублей.
14 декабря 2023, 09:59
«Долой Тупицыно». В России хотят запретить оскорбительные названия населенных пунктов
19 октября 2023, 10:50
Важно. Призывникам запретят пользоваться услугами юристов при подаче жалобы в военкомате
27 июля 2023, 05:29
Важно. В Госдуме сегодня рассмотрят законопроект об изменении возраста призыва в армию
25 июля 2023, 06:30
Важно. Нижний предел призывного возраста в России не будут повышать до 21 года
21 июля 2023, 07:13
Важно. Штрафы вырастут в 100 раз. За неявку по повестке в военкомат ждет штраф до 50 тысяч
20 июля 2023, 09:10
Малоимущим омичам хотят создать особые социальные вклады в банках
В Госдуму внесли законопроект, призванный обязать российские банки открывать вклады для людей с низким достатком.
4 февраля 2023, 12:42
2022
Из федерального бюджета выделят 18,4 млрд рублей для Омской области
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета. Омской области выделят 18,4 млрд рублей на 2023 г.
1 ноября 2022, 10:06
В Госдуме хотят приостановить судебные производства против мобилизованных
Законопроект внесен на рассмотрение.
30 октября 2022, 04:40

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