Молчит с октября. Омичка сообщила об исчезновении своего 57-летнего кареглазого отца

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В УМВД РФ по Омской области сообщили об исчезновении 57-летнего мужчины. К полицейским с заявлением обратилась его 28-летняя дочь.
По ее словам, он живет в Санкт-Петербурге и работает водителем большегруза. В последний раз они общались 17 октября. После этого дочка потеряла с ним связь, его мобильный выключен.
Как сообщили в пресс-службе полиции, на вид мужчине около 50-55 лет. Его рост составляет порядка 150 см. Он среднего телосложения. У него карие глаза и темно-русые волосы. В сообществе регионального УМВД опубликована фотография пропавшего.
Всех, кому известно местонахождение мужчины, просят обращаться по телефонам 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102.