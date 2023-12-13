Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

иллюстрация

Молчит с октября. Омичка сообщила об исчезновении своего 57-летнего кареглазого отца

13 декабря 2023, 09:37
Фото: Город55
иллюстрация

Омичка рассказала об исчезновении своего 57-летнего кареглазого отца

Девушка обратилась в правоохранительные органы за помощью, в регионе объявили поиски пропавшего.

В УМВД РФ по Омской области сообщили об исчезновении 57-летнего мужчины. К полицейским с заявлением обратилась его 28-летняя дочь.

По ее словам, он живет в Санкт-Петербурге и работает водителем большегруза. В последний раз они общались 17 октября. После этого дочка потеряла с ним связь, его мобильный выключен.

Как сообщили в пресс-службе полиции, на вид мужчине около 50-55 лет. Его рост составляет порядка 150 см. Он среднего телосложения. У него карие глаза и темно-русые волосы. В сообществе регионального УМВД опубликована фотография пропавшего.

Всех, кому известно местонахождение мужчины, просят обращаться по телефонам 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102.

Что делать, если пропал человек в Омске
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Добровольцы#Пропал человек#Пропал мужчина#УМВД Омской области#Алина Ясинская
Подпишитесь
До -43°. В Омской области продлили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов
Сегодня, 06:34
У жителей пригородных омских сел из-за холода в квартирах насквозь промерзли стены
Сегодня, 06:52
В Омске для проблемных ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 ищут подрядчика для капремонта турбоагрегатов
Сегодня, 05:27
«Замерзают люди в панельках». Омичка посвятила стихотворение авариям на городских ТЭЦ
Сегодня, 06:06
Тепло возвращается в Нефтяники. На омской ТЭЦ-3 запустили сломавшийся котел
Сегодня, 02:30
Причина найдена. Прокуратура рассказала, из-за чего Омск замерзает вторую неделю
Вчера, 10:08