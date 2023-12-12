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Стало известно, что десятки омских домов снова останутся без воды

Десятки омских домов снова останутся без воды. Публикуем адреса

12 декабря 2023, 09:16
Фото: 1MI

Стало известно, что десятки омских домов снова останутся без воды

Отключение произойдет из-за ремонта водопровода по адресу: ул. 28-я Северная — Орджоникидзе.

Ремонтные работы будут проводить сотрудники омского водоканала для обеспечения надежного водоснабжения. По этой причине с 11:00 до 24:00 19 декабря воды не будет по следующим адресам:

  • Ул. Орджоникидзе, 166 а, 267/1, 268, 268а, 270, 270а, 272а, 273, 273а, 273б, 275, 276б, 277, 279, 281, 282, 282к1, 282к2, 282к3, 282к3а, 282а, 282Б, 285, 287, 287/1, 287к1, 287к2, 289, 289а, 289Б, 291;
  • Ул. Вавилова, 234, 234а, 234б, 236, 238, 227, 227к1, 227к2, 227к4, 227к5, 227к6, 240, 240/1, 240/2, 240л, 240 лит. И, 242, 2421а, 242/1, 242/2, 242лит. Р;
  • Ул. 27-я Северная, 1, 1а, 1б, 3, 14, 16;
  • Ул. Сазонова, 199, 208, 208а;
  • Ул. 26-я Северная, 19, 19/1, 50, 52, 54.

Напомним, что недавно омичи пожаловались на отсутствие горячей воды в жилом доме по адресу: ул. 2-я Кировская, 123. По словам местной жительницы, ситуация оставалась нерешенной продолжительное время и доставляла сильные неудобства.

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#Омск#Омская область#Горячая вода#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Холодная вода#Ремонт водопровода#Анастасия Баянова
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