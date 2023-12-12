Десятки омских домов снова останутся без воды. Публикуем адреса

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Ремонтные работы будут проводить сотрудники омского водоканала для обеспечения надежного водоснабжения. По этой причине с 11:00 до 24:00 19 декабря воды не будет по следующим адресам:
Напомним, что недавно омичи пожаловались на отсутствие горячей воды в жилом доме по адресу: ул. 2-я Кировская, 123. По словам местной жительницы, ситуация оставалась нерешенной продолжительное время и доставляла сильные неудобства.