Выборы президента России пройдут в новых регионах, где введено военное положение

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Перед тем, как принять решение, члены ЦИК провели консультацию с ФСБ, Минобороны и главами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщают «РИА Новости».
«Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов Главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе центральной избирательной комиссии.
Напомним, что выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. О намерениях выдвигаться на новый президентский срок недавно сообщил Владимир Путин. Такое заявление глава государства сделал после награждения военных в Георгиевском зале.