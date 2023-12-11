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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

В новых регионах, где введено военное положение, проведут выборы президента РФ

Выборы президента России пройдут в новых регионах, где введено военное положение

11 декабря 2023, 11:24
Фото: 1MI

В новых регионах, где введено военное положение, проведут выборы президента РФ

Такое решение ЦИК принял на заседании сегодня, 11 декабря.

Перед тем, как принять решение, члены ЦИК провели консультацию с ФСБ, Минобороны и главами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщают «РИА Новости».

«Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов Главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе центральной избирательной комиссии.

Напомним, что выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. О намерениях выдвигаться на новый президентский срок недавно сообщил Владимир Путин. Такое заявление глава государства сделал после награждения военных в Георгиевском зале.

Бессменный лидер. Путин собрался выдвигаться на новый президентский срок
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