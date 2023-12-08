Бессменный лидер. Путин собрался выдвигаться на новый президентский срок

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Стало известно, что 71-летний Владимир Путин собирается выдвигаться на новый президентский срок. Он сообщил об этом сегодня, 8 декабря, в Кремле.
О намерениях президент сообщил герою ДНР, подполковнику Артему Жоге. Об этом пишет РИА «Новости». Соответствующее заявление глава государства сделал после награждения военных в Георгиевском зале. Там проходила церемония награждения медалями «Золотая звезда» Героев России.
Напомним, что выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года.