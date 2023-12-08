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Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

иллюстрация

Бессменный лидер. Путин собрался выдвигаться на новый президентский срок

8 декабря 2023, 11:16
Фото: Город55
иллюстрация

Владимир Путин собрался выдвигаться на новый президентский срок

О своих планах глава государства после награждения военных в Георгиевском зале.

Стало известно, что 71-летний Владимир Путин собирается выдвигаться на новый президентский срок. Он сообщил об этом сегодня, 8 декабря, в Кремле.

О намерениях президент сообщил герою ДНР, подполковнику Артему Жоге. Об этом пишет РИА «Новости». Соответствующее заявление глава государства сделал после награждения военных в Георгиевском зале. Там проходила церемония награждения медалями «Золотая звезда» Героев России.

Напомним, что выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года.

Названа дата выборов президента России в 2024 году
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#Политика#Омская область#Владимир Путин#Россия#Выборы президента#Выборы президента РФ#Новости#Алина Ясинская
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