Тотальный игнор. Омское предприятие сбрасывало отходы в водоем на Левобережье

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
В региональном минприроды сообщили о внеплановой проверке на территории Кировского округа. Специалисты повторно выехали на участок одного из местных предприятий, работники которого оставляли сточные воды в запрещенном месте.
По информации ведомства, нарушители загрязняли водный объект в районе улицы 2-я Солнечная. Сотрудники профильного министерства обнаружили их на месте в октябре этого года.
Предприятие привлекли к административной ответственности по статьям 7.6, 8.1, части 4 ст. 8.13 КоАП РФ. Был назначен штраф в размере 220 тыс рублей. Нарушителям также выдали предписание о прекращении сброса сточных вод в водный объект без очистки.
В ноябре специалисты минприроды выезжали на участок вновь. Работники предприятия проигнорировали предписание и продолжили сбрасывать сточные воды в водоем. Чтобы оценить степень концентрации загрязняющих веществ, представители министерства отобрали пробы сбрасываемых стоков.
Виновников же вызвали для составления протокола об административном правонарушении по ст. 19.5 КоАП РФ. Максимальная сумма штрафа по этой статье составляет 500 тыс рублей.