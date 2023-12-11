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иллюстрация

Тотальный игнор. Омское предприятие сбрасывало отходы в водоем на Левобережье

11 декабря 2023, 08:44
Фото: Город55
иллюстрация

Работники омского предприятия сбрасывали отходы в водоем на Левобережье

Штраф на 220 тыс рублей и предписание от минприроды не остановили нарушителей.

В региональном минприроды сообщили о внеплановой проверке на территории Кировского округа. Специалисты повторно выехали на участок одного из местных предприятий, работники которого оставляли сточные воды в запрещенном месте.

По информации ведомства, нарушители загрязняли водный объект в районе улицы 2-я Солнечная. Сотрудники профильного министерства обнаружили их на месте в октябре этого года.

Предприятие привлекли к административной ответственности по статьям 7.6, 8.1, части 4 ст. 8.13 КоАП РФ. Был назначен штраф в размере 220 тыс рублей. Нарушителям также выдали предписание о прекращении сброса сточных вод в водный объект без очистки.

Видео: пресс-служба минприроды Омской области

В ноябре специалисты минприроды выезжали на участок вновь. Работники предприятия проигнорировали предписание и продолжили сбрасывать сточные воды в водоем. Чтобы оценить степень концентрации загрязняющих веществ, представители министерства отобрали пробы сбрасываемых стоков.

Виновников же вызвали для составления протокола об административном правонарушении по ст. 19.5 КоАП РФ. Максимальная сумма штрафа по этой статье составляет 500 тыс рублей.

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#Видео#Экология#Омск#Омская область#Нарушения#Минприроды#Административный штраф#Новости#Загрязнение водоемов#Сточные воды#Предприятие#Алина Ясинская#Загрязнение природы
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