Престарелый омич попался на разврате с 8-летней девочкой

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В Москаленском районе следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» в отношении 61-летнего жителя рабочего поселка Москаленки.
Известно, что 7 октября жительница райцентра попросила своего знакомого свозить их с 8-летней дочерью в магазин. Женщина пошла за покупками, а дочь оставила в машине.
«В автомобиле подозреваемый совершил действия сексуального характера — целовал и трогал девочку», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Чуть позже девочка обо все рассказала маме и та написала заявление в силовые структуры, после чего «развратник» был задержан. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, следователи СК намерены ходатайствовать перед судом об его аресте.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о таксисте, который показывал свои половые органы прямо из автомобиля школьницам.