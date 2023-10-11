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Подозреваемый задержан

Престарелый омич попался на разврате с 8-летней девочкой

11 октября 2023, 08:06
Фото: 1MI
Подозреваемый задержан

Жителя Омской области задержали за сексуальное насилие над 8-летней школьницей

Мужчина лез к ребенку целоваться и трогал за интимные места.

В Москаленском районе следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» в отношении 61-летнего жителя рабочего поселка Москаленки.

Известно, что 7 октября жительница райцентра попросила своего знакомого свозить их с 8-летней дочерью в магазин. Женщина пошла за покупками, а дочь оставила в машине.

«В автомобиле подозреваемый совершил действия сексуального характера — целовал и трогал девочку», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Чуть позже девочка обо все рассказала маме и та написала заявление в силовые структуры, после чего «развратник» был задержан. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, следователи СК намерены ходатайствовать перед судом об его аресте.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о таксисте, который показывал свои половые органы прямо из автомобиля школьницам.

Показывал свое «достоинство». Стало известно, как омский таксист развращал школьниц
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