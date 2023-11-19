В Омске полицейские всю ночь искали 9-летнего мальчика

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:47
Updated Сегодня, 04:47
Всю ночь омские полицейские искали 9-летнего Мустафу Э., который вчера вечером ушел из дома на улице 20 лет РККА.
Установлено, что около 8 часов вечера ребенок ушел на улицу и пропал. Родители сразу же обратились в полицию.
«Около 6 часов утра мальчик был найден в подъезде жилого дома по улице 19-я Линия. Ничего противоправного с ним не случилось», — пояснили в УМВД по городу Омску.
Тем не менее, проверка по факту этого инцидента продолжается.