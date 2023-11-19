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Ребенка искали всю ночь

В Омске полицейские всю ночь искали 9-летнего мальчика

19 ноября 2023, 04:47
Фото: 1MI
Ребенка искали всю ночь

В Омске пропал 9-летний мальчик

Ребенок ушел из дома около 8 часов вечера и пропал.

Всю ночь омские полицейские искали 9-летнего Мустафу Э., который вчера вечером ушел из дома на улице 20 лет РККА.

Установлено, что около 8 часов вечера ребенок ушел на улицу и пропал. Родители сразу же обратились в полицию.

«Около 6 часов утра мальчик был найден в подъезде жилого дома по улице 19-я Линия. Ничего противоправного с ним не случилось», — пояснили в УМВД по городу Омску.

Тем не менее, проверка по факту этого инцидента продолжается.

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#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Россия#Дети#Новости#Василий Попов
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