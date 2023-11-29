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Жещина и дети сумели спастись из пожара

В Омске из-за игры со спичками в больницу попала мать и трое маленьких детей

29 ноября 2023, 09:33
Фото: 1MI
Жещина и дети сумели спастись из пожара

В Омске на пожаре серьезно пострадала мать и трое детей

Саму младшему из пострадавших только-только исполнилось 7 месяцев.

В Омске следователи проводят проверку из-за пожара в одной из квартир дома на улице 6-й Километр обводного пути, где пострадала многодетная семья с тремя детьми. По данным силовиков, все произошло около 11:30 во вторник, 28 ноября.

«Во время пожара пострадали 21-летняя женщина и ее сыновья в возрасте 4 и 3 лет, а также 7 месяцев, с которыми женщина успела выбежать на улицу из объятого пламенем жилища», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Сейчас женщина и дети находятся в больнице с ожогами верхних дыхательных путей. Состояние всех оценивается, как удовлетворительное.

Как установили эксперты и криминалисты, очаг пожара был рядом с детской кроваткой. В момент ЧП мать была дома, но на какой-то момент оставила детей без присмотра. По предварительным данным, причиной возгорания стали игра детей со спичками.

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#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Россия#Пожары#Дети#Новости#Василий Попов
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