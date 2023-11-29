В Омске из-за игры со спичками в больницу попала мать и трое маленьких детей

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В Омске следователи проводят проверку из-за пожара в одной из квартир дома на улице 6-й Километр обводного пути, где пострадала многодетная семья с тремя детьми. По данным силовиков, все произошло около 11:30 во вторник, 28 ноября.
«Во время пожара пострадали 21-летняя женщина и ее сыновья в возрасте 4 и 3 лет, а также 7 месяцев, с которыми женщина успела выбежать на улицу из объятого пламенем жилища», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Сейчас женщина и дети находятся в больнице с ожогами верхних дыхательных путей. Состояние всех оценивается, как удовлетворительное.
Как установили эксперты и криминалисты, очаг пожара был рядом с детской кроваткой. В момент ЧП мать была дома, но на какой-то момент оставила детей без присмотра. По предварительным данным, причиной возгорания стали игра детей со спичками.