Хоценко наградил победителей «Губернаторских студенческих чтений»

Сегодня, 7 декабря, состоялось вручение наград и поощрений победителям конкурса, их научным руководителям, а также организаторам антикоррупционного диктанта, который в этом году проведен в третий раз в дистанционном формате. В этом году участники должны были ответить на 20 тестовых заданий за 20 минут. В диктанте приняли участие свыше 6 тысяч человек, из них 25 набрали максимальное количество баллов — их также пригласили на церемонию награждения.