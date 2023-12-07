Хоценко наградил победителей «Губернаторских студенческих чтений»

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:34
Как рассказали в правительстве Омской области, конкурс студенческих научных работ проводится несколько лет по инициативе управления губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, партнером конкурса традиционно стал Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. Мероприятие направлено на формирование у молодежи антикоррупционного мировоззрения и негативного отношения к коррупции.
В этом году в рамках V Конкурса студенческих научных работ поступило 64 заявки, в том числе из Республики Алтай, Свердловской области. На очный этап конкурса для публичной защиты было выбрано 18 исследований по направлениям «Юридические науки» и «Гуманитарные науки».
Особенно интересными экспертам показались работы, посвященные урегулированию конфликта интересов в коммерческих организациях, предотвращению коррупционных преступлений при выполнении гособоронзаказа, а также профилактике коррупции в сфере образования.
После защиты научных работ эксперты выбрали 10 молодых ученых, в том числе из вузов Республики Алтай и Свердловской области, а также Омского педагогического университета, Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, Сибирского юридического университета и Омской академии МВД России.
Сегодня, 7 декабря, состоялось вручение наград и поощрений победителям конкурса, их научным руководителям, а также организаторам антикоррупционного диктанта, который в этом году проведен в третий раз в дистанционном формате. В этом году участники должны были ответить на 20 тестовых заданий за 20 минут. В диктанте приняли участие свыше 6 тысяч человек, из них 25 набрали максимальное количество баллов — их также пригласили на церемонию награждения.
Перед участниками конкурса с благодарностью выступил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он напомнил, что борьба с коррупцией — общенациональная задача.
«Это имеет принципиальное значение для экономического развития страны, влияет на многие процессы в государстве, на благосостояние граждан. Отрадно, что в нашем конкурсе участвуют студенты Алтая и Свердловской области. Если география участников расширяется, количество регионов растет, — это только во благо. Важно совершенствовать методики борьбы с коррупцией, выявления коррупционных проявлений, методы антикоррупционной работы. Потому что все вместе мы работаем для того, чтобы делать экономически сильнее и богаче наши регионы и могущественнее нашу страну», — отметил Виталий Хоценко.
Благодарственные письма Губернатора Омской области за победу в конкурсе получили: студентка государственного педагогического университета Вероника Близнюк и её научный руководитель, кандидат исторических наук, доцент кафедры правоведения Татьяна Фролова, а также студентка Сибирского юридического университета Юлия Мамаева и ее научный руководитель, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса этого вуза Юлия Пестерева.
Виталий Хоценко также отметил организаторов мероприятия — начальника управления информационных технологий ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Сергея Барановского и техника-программиста Центра делового образования ОмГУ Матвея Филипповых.