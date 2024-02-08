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Научные руководители

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Февраль
В Омске прошел круглый стол с участием молодых ученых, приуроченный ко Дню науки
Участники мероприятия выделили приоритетные направления развития науки, а также рассмотрели кейс системы наставничества в СибАДИ.
8 февраля, 10:11
Декабрь 2023
Хоценко наградил победителей «Губернаторских студенческих чтений»
Конкурс проходит в пятый раз, в этом году церемония награждения лауреатов приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечают 9 декабря.
7 декабря 2023, 05:32

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