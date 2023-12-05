«Мир рухнул и сердце разбилось». В СВО погиб выпускник Омского танкового института

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
В зоне проведения спецоперации погиб выпускник Омского бронетанкового института лейтенант Дмитрий Берзин. На странице Комитета семей воинов Отечества по Омской области его невеста Эвелина рассказала о жизненном пути военнослужащего.
Дмитрий родился в 2000 году в селе Сизая Красноярского края. После школы пошел учиться в Омский автобронетанковый инженерный институт и закончил его в мае нынешнего года.
«Получив диплом, его глаза горели от счастья, а меня переполняла гордость и бесконечная любовь к моему мальчику. Танцуя на его выпускном, нежно обнимая его, мне казалось, что я самый счастливый человек на свете. Ведь казалось, что у нас впереди счастливая, совместная и безумно интересная жизнь, ведь мы еще такие молодые», — вспоминает Эвелина.
Лейтенанта отправили служить в Екатеринбург, а после в зону спецоперации. В середине ноября Эвелине сообщили, что Дмитрий погиб.
«Мир рухнул и сердце разбилось на миллион маленьких осколков, а вместе с ним и все наши заветные мечты. Никакими словами и никаким текстом не передать эту боль, которая не утихает ни на минуту, а становится с каждым днем все больше и больше. Пока совсем не понятно, как жить эту жизнь без тебя», — рассказала девушка.
Военнослужащий был награжден Орденом Мужества посмертно.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Берзина.