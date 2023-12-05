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«Мир рухнул и сердце разбилось». В СВО погиб выпускник Омского танкового института

5 декабря 2023, 07:51
Фото: 1MI
Иллюстрация

В спецоперации погиб 23-летний выпускник Омского автобронетанкового института

О смерти лейтенанта сообщила его невеста Эвелина. Девушка написала трогательное письмо с воспоминаниями о возлюбленном.

В зоне проведения спецоперации погиб выпускник Омского бронетанкового института лейтенант Дмитрий Берзин. На странице Комитета семей воинов Отечества по Омской области его невеста Эвелина рассказала о жизненном пути военнослужащего.

Дмитрий родился в 2000 году в селе Сизая Красноярского края. После школы пошел учиться в Омский автобронетанковый инженерный институт и закончил его в мае нынешнего года.

«Получив диплом, его глаза горели от счастья, а меня переполняла гордость и бесконечная любовь к моему мальчику. Танцуя на его выпускном, нежно обнимая его, мне казалось, что я самый счастливый человек на свете. Ведь казалось, что у нас впереди счастливая, совместная и безумно интересная жизнь, ведь мы еще такие молодые», — вспоминает Эвелина.

Лейтенанта отправили служить в Екатеринбург, а после в зону спецоперации. В середине ноября Эвелине сообщили, что Дмитрий погиб.

«Мир рухнул и сердце разбилось на миллион маленьких осколков, а вместе с ним и все наши заветные мечты. Никакими словами и никаким текстом не передать эту боль, которая не утихает ни на минуту, а становится с каждым днем все больше и больше. Пока совсем не понятно, как жить эту жизнь без тебя», — рассказала девушка.

Военнослужащий был награжден Орденом Мужества посмертно.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Берзина.

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#Общество#Омск#Омская область#Погиб#Сво#Евгений Игишев#Орден Мужества#Боец СВО#Участник СВО
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