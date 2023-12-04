Не справился с управлением. В Омске пассажирский автобус врезался в легковушку

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
На месте ДТП сотрудники полиции предварительно установили, что 63-летний водитель автобуса, двигающегося по маршруту №46 («Сады Заря-2» — «Облепиховая улица») не справился с управлением при торможении в районе дома № 5/4 по ул. Завертяева. В результате он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой.
В результате происшествия водителю легкового автомобиля понадобилась медицинская помощь. Сообщается, что окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.
Напомним, что в конце ноября ДТП с автобусом произошло при других обстоятельствах. Автобус, который двигался по маршруту №17 («Железнодорожный вокзал — Новокировское кладбище») в районе дома №9В на улице Авиагородок врезался в трактор, убирающий снег. В результате шести пассажирам понадобилась медицинская помощь.