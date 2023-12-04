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Омский пассажирский автобус не справился с управлением и врезался в легковушку

Не справился с управлением. В Омске пассажирский автобус врезался в легковушку

4 декабря 2023, 13:32
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Омский пассажирский автобус не справился с управлением и врезался в легковушку

Сообщение о ДТП поступило в региональную Госавтоинспекцию сегодня, в 7:50.

На месте ДТП сотрудники полиции предварительно установили, что 63-летний водитель автобуса, двигающегося по маршруту №46 («Сады Заря-2» — «Облепиховая улица») не справился с управлением при торможении в районе дома № 5/4 по ул. Завертяева. В результате он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой.

В результате происшествия водителю легкового автомобиля понадобилась медицинская помощь. Сообщается, что окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Напомним, что в конце ноября ДТП с автобусом произошло при других обстоятельствах. Автобус, который двигался по маршруту №17 («Железнодорожный вокзал — Новокировское кладбище») в районе дома №9В на улице Авиагородок врезался в трактор, убирающий снег. В результате шести пассажирам понадобилась медицинская помощь.

В салоне было 12 человек. Омский пассажирский автобус въехал в трактор
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#ДТП#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#ДТП с пострадавшими#Новости#Анастасия Баянова
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