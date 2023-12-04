Не справился с управлением. В Омске пассажирский автобус врезался в легковушку

На месте ДТП сотрудники полиции предварительно установили, что 63-летний водитель автобуса, двигающегося по маршруту №46 («Сады Заря-2» — «Облепиховая улица») не справился с управлением при торможении в районе дома № 5/4 по ул. Завертяева. В результате он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой.