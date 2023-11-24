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В Омске пассажирский автобус въехал в трактор

В салоне было 12 человек. Омский пассажирский автобус въехал в трактор

24 ноября 2023, 07:31
Фото: Прокуратура Омской области

В Омске пассажирский автобус въехал в трактор

В результате ДТП нескольким пассажирам понадобилась медицинская помощь.

Сообщение о происшествии с пострадавшими поступило в Госавтоинспекцию сегодня, в 09:30 утра. На место отправились сотрудники полиции.

Установлено, что автобус двигался по маршруту №17 («Железнодорожный вокзал — Новокировское кладбище»). В районе дома №9В на улице Авиагородок водитель врезался в трактор, который убирал снег, за рулем находился 56-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия шести пассажирам понадобилась медицинская помощь, в том числе 10-летнему мальчику. Всего же в салоне в момент аварии было 12 человек.

По факту произошедшего уже началась проверка, в ходе которой будут установлены все детали и обстоятельства ДТП.

«Прокуратура города Омска организовала проверку соблюдения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, по результатам которой, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Фото: Прокуратура Омской области
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#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Авария#ДТП с автобусом#Новости#Дорожное движение#Анастасия Баянова
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