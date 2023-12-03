В Омской области запретили ездить по дорогам из-за непогоды

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Как сообщает МЧС России по Омской области, «Сибуправтодор» вводит ограничение на движение легкового транспорта по федеральным трассам Р-254 «Иртыш» и Р-402. Подобная мера необходима для обеспечения безопасности водителей и пассажиров.
Ограничения действуют для территорий Исилькульского, Москаленского, Марьяновского, Омского, Кормиловского, Калачинского, Тюкалинского, Любинского и Крутинского районов на протяжении 655 — 947 километров трассы Р-254 «Иртыш» и 375 — 611 километров Р-402.
Напомним, что ранее МЧС предупреждало о штормовом ветре и возможных чрезвычайных ситуациях в ночь с третьего на 4 декабря: