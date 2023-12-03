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В районах Омской области ограничили движение по трассам

В Омской области запретили ездить по дорогам из-за непогоды

3 декабря 2023, 14:21
Фото: 1MI

В районах Омской области ограничили движение по трассам

«Сибуправтодор» предупредил о введении ограничения на движение легкого транспорта в Омской области. С 21:00 и до 06:00 утра автомобилистам лучше остаться дома.

Как сообщает МЧС России по Омской области, «Сибуправтодор» вводит ограничение на движение легкового транспорта по федеральным трассам Р-254 «Иртыш» и Р-402. Подобная мера необходима для обеспечения безопасности водителей и пассажиров.

Ограничения действуют для территорий Исилькульского, Москаленского, Марьяновского, Омского, Кормиловского, Калачинского, Тюкалинского, Любинского и Крутинского районов на протяжении 655 — 947 километров трассы Р-254 «Иртыш» и 375 — 611 километров Р-402.

Напомним, что ранее МЧС предупреждало о штормовом ветре и возможных чрезвычайных ситуациях в ночь с третьего на 4 декабря:

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#Погода#Омск#Омская область#Безопасность#МЧС#Федеральная трасса#Новости#Илья Скобин
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