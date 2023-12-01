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Published Сегодня, 10:17

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Updated Сегодня, 10:21

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Возведут за год. В Омске построят солнечную электростанцию за 1 миллиард рублей

1 декабря 2023, 10:17
Фото: 1MI
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В Омске на постройку солнечной электростанции потратят 1 миллиард

Аукцион объявило ООО «Возобновляемые источники энергии Юг».

Информация об аукционе появилась на портале госзакупок. Заявку на торги можно подать до 11 декабря. Выигравший подрядчик должен будет выполнить комплекс работ «под ключ» и возвести солнечную электростанцию на улице 2-я Солнечная в Омске. Поисками исполнителя работ занимается ООО «Возобновляемые источники энергии Юг».

Сумма контракта составляет 1 083 574 825 рублей. Согласно условиям, подрядчик должен ввести объект в эксплуатацию не позднее 30 декабря 2024 года.

Строительство будет проходить в три этапа: на первом будут выполнены строительно-монтажные работы, а также поставка материалов и оборудования. На втором пройдут пуско-наладочные работы и вывод СЭС на розничный рынок электроэнергии. На третьем же этапе будет автоматизирована система диспетчерского управления.

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#Омск#Омская область#Аукцион#Электронные аукционы#Новости#Аукционы#Солнечная энергия#Анастасия Баянова#Солнечная#Солнечная станция#Энергия
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