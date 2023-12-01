Возведут за год. В Омске построят солнечную электростанцию за 1 миллиард рублей

Строительство будет проходить в три этапа: на первом будут выполнены строительно-монтажные работы, а также поставка материалов и оборудования. На втором пройдут пуско-наладочные работы и вывод СЭС на розничный рынок электроэнергии. На третьем же этапе будет автоматизирована система диспетчерского управления.