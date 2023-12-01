Возведут за год. В Омске построят солнечную электростанцию за 1 миллиард рублей

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Информация об аукционе появилась на портале госзакупок. Заявку на торги можно подать до 11 декабря. Выигравший подрядчик должен будет выполнить комплекс работ «под ключ» и возвести солнечную электростанцию на улице 2-я Солнечная в Омске. Поисками исполнителя работ занимается ООО «Возобновляемые источники энергии Юг».
Сумма контракта составляет 1 083 574 825 рублей. Согласно условиям, подрядчик должен ввести объект в эксплуатацию не позднее 30 декабря 2024 года.
Строительство будет проходить в три этапа: на первом будут выполнены строительно-монтажные работы, а также поставка материалов и оборудования. На втором пройдут пуско-наладочные работы и вывод СЭС на розничный рынок электроэнергии. На третьем же этапе будет автоматизирована система диспетчерского управления.