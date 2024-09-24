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Электронные аукционы

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2024
Интереса не вызвал. Власти не смогли продать памятник архитектуры в центре Омска
24 сентября, 13:48
Со второго раза. Сын омского экс-министра выкупит заброшенный ДК имени Козицкого
Предприниматель Алексей Триппель стал победителем аукциона по продаже заброшенного дворца культуры на улице Рабиновича, итоговая цена объекта составила 80 млн рублей.
29 июля, 12:44
2023
Возведут за год. В Омске построят солнечную электростанцию за 1 миллиард рублей
1 декабря 2023, 10:17
Будет аукцион. В Омске ищут арендаторов земельных участков под индивидуальное жилье
Самая высокая первоначальная стоимость аренды составляет 78 тыс рублей.
7 ноября 2023, 08:32
В Омской области пытались поставить мебель в сельскую библиотеку без торгов
Заказчик заключил договоры с единственной компанией.
11 сентября 2023, 05:10
В Омске выставили на торги недостроенный частный дом, изъятый у владельца
Начальная цена объекта — 728 тысяч рублей.
12 августа 2023, 04:44
Советский рынок в Омске передумали сдавать в аренду
Причины отмены аукциона не называются.
11 февраля 2023, 07:59
Правительство Омской области продает дом на колесах за 3,6 миллиона рублей
Автомобилю больше 20 лет, а пробег составляет 13,5 тысяч километров.
26 января 2023, 03:28

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