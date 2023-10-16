На Левобережье омский водоканал построит водопровод к ЖК питерского застройщика

Напомним, что больше месяца назад «ОмскВодоканалу» также одобрили проект строительства сетей канализации к микрорайону питерского девелопера. В рамках первой очереди «Эталон» возводит 14 многоквартирных домов переменной этажности. Кроме того, застройщик уже успел подготовить проект автостоянки закрытого типа, которая расположится между многоэтажными домами №59 к6 и №58 к9 по улице Волгоградская.