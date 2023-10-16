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На Левобережье омский водоканал построит водопровод к ЖК питерского застройщика

16 октября 2023, 08:14
Фото: 1MI
Иллюстрация
Разработкой проектной документации занималась омская фирма «Сибстроймонтаж».

К микрорайону «Зеленая река», который на Левобережье Омска в рамках масштабного инвестиционного проекта возводит «Эталон» из Санкт-Петербурга, собираются строить кольцевые сети водопровода. Городу55 стало известно, что АО «ОмскВодоканал», выступающий в качестве застройщика, уже получил положительное заключение экспертизы от ООО «Базис».

Проект строительства кольцевого водопровода диаметром 630 мм для «ОмскВодоканала» разработала местная компания «Сибстроймонтаж».

Водопровод проложат к многоквартирным домам в ЖК «Зеленая река», который появится в границах улиц Волгоградской, проектируемой улицы №3, Покровской, Меридиальной, Верхнеднепровской и Кондратюка. За выполнение комплекса работ под ключ, а это проектно-изыскательные работы, проведение негосударственной экспертизы, строительно-монтажные работы и благоустройство, «Сибстроймонтаж» получит от «Омскводоканала» 168 млн рублей.

Фирмой, специализирующейся на строительстве коммунальных объектов, владеет и руководит Денис Густов. По итогам прошлого года ее выручка составила 148,6 млн рублей, а чистая прибыль — 905 тысяч.

Напомним, что больше месяца назад «ОмскВодоканалу» также одобрили проект строительства сетей канализации к микрорайону питерского девелопера. В рамках первой очереди «Эталон» возводит 14 многоквартирных домов переменной этажности. Кроме того, застройщик уже успел подготовить проект автостоянки закрытого типа, которая расположится между многоэтажными домами №59 к6 и №58 к9 по улице Волгоградская.

Омский водоканал построит сети канализации к ЖК иногороднего девелопера
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#Омск#Строительство#Проект#ОмскВодоканал#Новости#Водопровод#Экспертиза#Эталон#Зеленая река#Юлия Истомина
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