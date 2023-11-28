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В омском минцифры первым замминистра назначили бывшего кандидата в губернаторы

28 ноября 2023, 02:33
Фото: Город55
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Максиму Макаленко предстоит пройти испытательный срок 3 месяца.

В министерстве цифрового развития и связи Омской области первым заместителем главы ведомства назначили Максима Макаленко. Соответствующее распоряжение подписал 24 ноября губернатор Виталий Хоценко.

«Назначить Макаленко Максима Игоревича первым заместителем Министра цифрового развития и связи Омской области 24 ноября 2023 года сроком на один год, установив испытание на срок три месяца», — говорится в документе.

Отметим, что Максим Макаленко участвовал в выборах губернатора Омской области от ЛДПР. Кандидат набрал 23 864 голоса (4,68%), заняв последнее место.

Министром цифрового развития и связи в настоящее время является Денис Цуканов, его заместителем — Наталья Шилкина.

Ранее Город55 сообщал, что в правительстве Омской области утвердили заместителей для трех министров.

Один выбыл. В омском правительстве переназначили заместителей для трех министров
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#Политика#Омск#Омская область#Правительство Омской области#ЛДПР#Минцифры#Евгений Игишев#Губернаторы#Виталий Хоценко#Максим Макаленко#Денис Цуканов#Наталья Шилкина
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Один выбыл. В омском правительстве переназначили заместителей для трех министров
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