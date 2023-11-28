В омском минцифры первым замминистра назначили бывшего кандидата в губернаторы

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Published Сегодня, 02:33
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В министерстве цифрового развития и связи Омской области первым заместителем главы ведомства назначили Максима Макаленко. Соответствующее распоряжение подписал 24 ноября губернатор Виталий Хоценко.
«Назначить Макаленко Максима Игоревича первым заместителем Министра цифрового развития и связи Омской области 24 ноября 2023 года сроком на один год, установив испытание на срок три месяца», — говорится в документе.
Отметим, что Максим Макаленко участвовал в выборах губернатора Омской области от ЛДПР. Кандидат набрал 23 864 голоса (4,68%), заняв последнее место.
Министром цифрового развития и связи в настоящее время является Денис Цуканов, его заместителем — Наталья Шилкина.
Ранее Город55 сообщал, что в правительстве Омской области утвердили заместителей для трех министров.