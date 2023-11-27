Один выбыл. В омском правительстве переназначили заместителей для трех министров

Напомним, что министры и их заместители больше не входят в состав правительства. В нем теперь числятся только заместители председателя. Максимальный срок действия полномочий глав министерств и их помощников составляет один год. Далее губернатор будет переназначать или же избирать на должности других чиновников. Ранее с министрами и их замами заключали контракты на весь губернаторский срок — пять лет.