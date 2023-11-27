Один выбыл. В омском правительстве переназначили заместителей для трех министров

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Губернатор Омской области подписал распоряжение о назначении заместителей министра финансов региона. Были переназначены два чиновника.
Согласно представленному документу, с 21 ноября в помощниках у главы министерства числятся Юрий Наделяев и Ольга Шипитько. С ними заключили договор сроком на один год. Об испытательном сроке не сообщается, но его вместе с тем ввели на полгода для заместителей министра энергетики и ЖКК региона.
Третьим заместителем министра финансов являлась Светлана Акимова. В опубликованном на сайте правовой информации о ее переназначении нет информации.
В министерстве энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области губернатором были переназначены заместители Святослав Комерзан и Яна Старухина. Они, как указано выше, трудятся на постах с испытательным сроком. Их официально приняли на службу 22 ноября.
Также выпущено распоряжение об утверждении заместителей министра сельского хозяйства Омской области. Первым замглавы был переназначен Олег Колесников, а на своих постах заместителей министра остались Лариса Машинская и Николай Филонов. Их годовой контракт начал действовать также 22 ноября.
Напомним, что министры и их заместители больше не входят в состав правительства. В нем теперь числятся только заместители председателя. Максимальный срок действия полномочий глав министерств и их помощников составляет один год. Далее губернатор будет переназначать или же избирать на должности других чиновников. Ранее с министрами и их замами заключали контракты на весь губернаторский срок — пять лет.