Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

иллюстрация

Один выбыл. В омском правительстве переназначили заместителей для трех министров

27 ноября 2023, 11:14
Фото: Город55
иллюстрация

В правительстве Омской области утвердили заместителей для трех министров

Со всеми были заключены договоры сроком на один год, но некоторые работают с испытательным сроком.

Губернатор Омской области подписал распоряжение о назначении заместителей министра финансов региона. Были переназначены два чиновника.

Согласно представленному документу, с 21 ноября в помощниках у главы министерства числятся Юрий Наделяев и Ольга Шипитько. С ними заключили договор сроком на один год. Об испытательном сроке не сообщается, но его вместе с тем ввели на полгода для заместителей министра энергетики и ЖКК региона.

Третьим заместителем министра финансов являлась Светлана Акимова. В опубликованном на сайте правовой информации о ее переназначении нет информации.

В министерстве энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области губернатором были переназначены заместители Святослав Комерзан и Яна Старухина. Они, как указано выше, трудятся на постах с испытательным сроком. Их официально приняли на службу 22 ноября.

Также выпущено распоряжение об утверждении заместителей министра сельского хозяйства Омской области. Первым замглавы был переназначен Олег Колесников, а на своих постах заместителей министра остались Лариса Машинская и Николай Филонов. Их годовой контракт начал действовать также 22 ноября.

Напомним, что министры и их заместители больше не входят в состав правительства. В нем теперь числятся только заместители председателя. Максимальный срок действия полномочий глав министерств и их помощников составляет один год. Далее губернатор будет переназначать или же избирать на должности других чиновников. Ранее с министрами и их замами заключали контракты на весь губернаторский срок — пять лет.

С испытательным сроком. В Омской области утвердили двух замглавы омского минэнерго
Узнать подробнее
Сроком на один год. В правительстве утвердили имена замминистра сельского хозяйства
Узнать подробнее
#Политика#Омск#Омская область#Отставки и назначения#Министр#Министерство#Минсельхоз#Министерство энергетики#Заместитель#Министерство финансов#Алина Ясинская
Подпишитесь
Кассация признала завышенными тарифы омской РЭК и «Магнита» на вывоз мусора
Сегодня, 04:18
Доча, Шоваа и Ромеш. Какие необычные имена дают омичи новорожденным
Сегодня, 03:15
Любино замерзает. Омичи пожаловались на холодные батареи из-за новой котельной
Сегодня, 09:24
Спасите ОмГУ, пока не поздно. Студенты создали петицию в защиту омского вуза
Сегодня, 06:43
Не Омском единым. В Калачинске за миллион сделают новогодний городок с драконом
Сегодня, 03:49
Бизнес в Омске: как вести дело смело?
Сегодня, 10:34